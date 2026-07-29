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दिल्ली-एनसीआर में मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश की फुहारों से भीगा रहेगा दिन; IMD का येलो अलर्ट जारी

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज
दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज (PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 8:08 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को मूसलाधार बारिश ने एक तरफ जहां भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई. एक्यूआई भी संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक दिल्ली में बादल छाये रहने बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. सुबह से दोपहर के बीच अधिकतर इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. अगले दो दिनों के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं.

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8:04 AM, 29 Jul 2026 (IST)

एक्यूआई भी संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद एक्यूआई भी संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 65, ग्रेटर नोएडा में 62 और नोएडा में 66 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से उपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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