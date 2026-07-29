दिल्ली-एनसीआर में मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश की फुहारों से भीगा रहेगा दिन; IMD का येलो अलर्ट जारी

एक्यूआई भी संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद एक्यूआई भी संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 65, ग्रेटर नोएडा में 62 और नोएडा में 66 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से उपर और 200 के बीच में बना हुआ है.