Delhi-NCR Update दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ के संयुक्त अभियान को मिली बड़ी सफलता
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दिल्ली और नोएडा पुलिस संयुक्त अभियान के तहत कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी ढेर
दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने संयुक्त अभियान में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को मुठभेड़ में मार गिराया है. नसीम दुर्रानी कथित तौर पर समीर नामक युवक की हत्या में संलिप्त था, जिसकी दो दिन पहले कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद से पुलिस टीमें उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं और उन्हें बुलंदशहर में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी. खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त टीम ने उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई और नसीम दुर्रानी मारा गया. नसीम दुर्रानी कथित तौर पर गैंगस्टर छोटा राजन को खत्म करने की साजिश में भी शामिल था, जिसके लिए सुपारी कितन ली गई थी.