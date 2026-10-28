Delhi-NCR Live Update: राहुल जी बस 20 मिनट दे दीजिए, रामलीला महारैली को लेकर व्यापारियों ने मांगा समय

दिल्ली पर भी मंडराया चक्रवात अर्नब

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है. अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है. इससे रात और दिन दोनों के ही तापमान में गिरावट आएगी. इससे सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है. पिछले तीन दिनों में ही दिल्ली के न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट आई है. अगले दो दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. हवा की दिशा मुख्य तौर पर उत्तरी पूर्वी रहेगी और दिन के समय आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं.