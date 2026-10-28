Delhi-NCR Live Update: राहुल जी बस 20 मिनट दे दीजिए, रामलीला महारैली को लेकर व्यापारियों ने मांगा समय
Published : October 28, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 12:03 PM IST
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LIVE FEED
आनंद विहार में एक RRR केंद्र का उद्घाटन
दिल्ली नगर निगम की उप महापौर मोनिका पंत ने विवेक विहार, आनंद विहार में एक RRR केंद्र का उद्घाटन किया. डिप्टी मेयर ने अपील की कि इस पहल का प्रचार पूरे वार्ड और दिल्ली में किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके. इससे एक ओर घरों में अनुपयोगी सामान का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुएं मुफ्त मिल सकेंगी.
जामिया के सभी गेटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात
दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और बुधवार को कैंपस के आसपास धारा 163 लागू है. यूनिवर्सिटी के सभी गेटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.
CTI ने INDIA गठबंधन की रैली को लेकर राहुल को फिर लिखा पत्र, मुलाकात की मांग की
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 20 मिनट की मुलाकात का समय मांगा है. इसका मकसद 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली के कारण व्यापार में आने वाली बाधाओं को लेकर व्यापारियों की चिंताएं उनके सामने रखना और रैली को टालने का आग्रह करना है. राहुल गांधी को लिखे एक पत्र में, CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि 20 बाजारों के प्रतिनिधि उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि प्रस्तावित रैली - जिसमें 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है - दिवाली से पहले के त्योहारी सीजन में व्यापार को कैसे प्रभावित कर सकती है.
दिल्ली में छठ पर रहेगी सरकारी छुट्टी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस अवसर पर उन्होंने सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। दिल्ली में 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिए. इस वर्ष छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1400 से अधिक घाट तैयार करने और छह नवंबर तक बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा.
उत्तर रेलवे ने 45 ट्रेनों के समय, रूट व टर्मिनल में किया बदलाव
भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने तथा ट्रेनों के संचालन को सुचारू रखने के लिए कुल 45 ट्रेनों के समय-सारणी, रूट व टर्मिनलों में संशोधन किया है. उत्तर रेलवे द्वारा जारी प्जानकारी के अनुसार ये बदलाव अक्टूबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 के बीच अलग-अलग तिथियों से प्रभावी होंगे. यात्रा करने से पहले यात्री अपनी ट्रेन का नया समय जरूर देख लें.
SEM कोर्ट में आज पेश होंगी नेहा बोरा
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. नेहा बोरा को आज यानी बुधवार को मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट में पेश होकर शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले भी वह दो बार बॉन्ड भरने से इंकार कर चुकी हैं. पहली बार दिल्ली पुलिस द्वारा बॉन्ड भरने के लिए नोटिस जारी करने पर नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए पुलिस के नोटिस को बरकरार रखा था.
दिल्ली पर भी मंडराया चक्रवात अर्नब
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है. अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है. इससे रात और दिन दोनों के ही तापमान में गिरावट आएगी. इससे सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है. पिछले तीन दिनों में ही दिल्ली के न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट आई है. अगले दो दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. हवा की दिशा मुख्य तौर पर उत्तरी पूर्वी रहेगी और दिन के समय आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं.