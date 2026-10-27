Delhi-NCR Live Update: जामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 163 लागू
Published : October 27, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 8:36 PM IST
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30 अक्टूबर को सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम
इंडिया गठबंधन द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम 30 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित किया जाएगा.
गाजियाबाद स्थित होटल में लगी आग
गाजियाबाद स्थित होटल में मंगलवार को आग लगने से अफरा तफरी मच गई. इस दौरान होटल के 12 कमरों में आग और धुएं के बीच फंसे करीब 18 लोगों को अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला. दमकल कर्मियों ने करीब 9 फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की मदद से आग पर काबू पाया.
जामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 163 लागू
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. छात्रों की ओर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किए जाने के बाद कुलपति प्रो. मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिज़वी के आवास के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. हालांकि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया. छात्र छात्रसंघ चुनाव की स्पष्ट तारीख घोषित करने और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने की चेतावनी भी लगाई गई है.
कांग्रेस नेताओं ने 1 नवंबर को होने वाली विशाल रैली से पहले रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 1 नवंबर को होने वाली विशाल रैली से पहले रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। देवेंद्र यादव ने कहा, “यह भारत गठबंधन की एक विशाल रैली है। इसमें देशभर से लोग शामिल होंगे। इसलिए, वे यहां अपनी सुविधा के लिए की जा सकने वाली सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और बेहतर तरीके से उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। वे पीने के पानी, चिकित्सा सुविधाओं और उपस्थित लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित सभी तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। इन व्यवस्थाओं की समीक्षा अभी की जाएगी और अगले चार-पांच दिनों तक तैयारियां जारी रहेंगी।”
CTI ने फिर राहुल गांधी से की अपील
विपक्षी दलों की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली प्रस्तावित विशाल रैली को लेकर व्यापारियों ने फिर से चिंता जताई है. सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विस्तृत पत्र लिखकर रैली को दीवाली के बाद किसी तारीख पर टालने की अपील की है.
जामिया के गेट नंबर 7 पर दिल्ली पुलिस ने लगाया धारा 163 लागू होने का चेतावनी बैनर
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 के बाहर दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने को लेकर चेतावनी बैनर लगाया है. दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की ओर से लगाए गए इस बैनर में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का गैरकानूनी जमावड़ा, सभा या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है. बैनर पर लिखे संदेश के मुताबिक, धारा 163 का उल्लंघन करने और भीड़ को शांतिपूर्ण तरीके से हटने के लिए कहने पर भी निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का प्रयोग किए जाने की भी चेतावनी दी गई है. बता दे कि जामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच गेट के बाहर यह बैनर लगाया गया है.
रामलीला मैदान में रैली पर उदय भानु चिब
कांग्रेस और INDIA ब्लॉक की 1 नवंबर को रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ' रैली पर इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि तैयारियां बहुत अच्छी हैं. 10 लाख लोग दिल्ली आने वाले हैं. भाजपा के लोग और दिल्ली पुलिस डरी हुई है. वे हमें तैयारी नहीं करने दे रहे हैं जबकि हमारे पास लिखित इजाजत है. इस रैली में हमारे सभी नेता होंगे.
रामलीला मैदान में रैली को लेकर तैयारियां
राहुल गांधी के नेतृत्व में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता आज वहां का दौरा करेंगे और सुरक्षा, मंच तथा विरोध प्रदर्शन से जुड़ी अन्य तैयारियों का जायजा लेंगे.
आरटीआर फ्लाईओवर हल्के वाहनों के लिए फिर से चालू
दक्षिण दिल्ली को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से जोड़ने वाले प्रमुख और व्यस्ततम मार्गों में से एक, पुराने राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर को आज से हल्के वाहनों के लिए फिर से चालू कर दिया जाएगा. फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त हिस्से की आवश्यक मरम्मत पूरी होने के बाद यह निर्णय लिया गया है. सोमवार को दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य स्थल का दौरा किया और पूरा हुए मरम्मत कार्य का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद उन्होंने घोषणा की कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए तेज़ी से काम पूरा किया गया है और महज एक सप्ताह के भीतर आवागमन बहाल किया जा रहा है.
इंडिया गेट के आसपास AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 147 है, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है.
यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग
दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर एक बार फिर सफेद और जहरीले झाग की मोटी परत तैरती हुई दिखाई दी है.
दिल्ली की सभी जिला अदालतें आज बंद
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतें आज बंद रहेंगी. वकीलों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते उस दिन अदालती कामकाज ठप रहेगा. दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने यह हड़ताल तब घोषित की, जब शाहदरा में एक वकील के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना हुई.