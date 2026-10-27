Delhi-NCR Live Update: जामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 163 लागू

जामिया के गेट नंबर 7 पर दिल्ली पुलिस ने लगाया धारा 163 लागू होने का चेतावनी बैनर

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 के बाहर दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने को लेकर चेतावनी बैनर लगाया है. दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की ओर से लगाए गए इस बैनर में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का गैरकानूनी जमावड़ा, सभा या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है. बैनर पर लिखे संदेश के मुताबिक, धारा 163 का उल्लंघन करने और भीड़ को शांतिपूर्ण तरीके से हटने के लिए कहने पर भी निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का प्रयोग किए जाने की भी चेतावनी दी गई है. बता दे कि जामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच गेट के बाहर यह बैनर लगाया गया है.