Delhi-NCR Live Update: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऑनलाइन कक्षाओं को 8 नवंबर तक कि गया एक्टेंड, प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस
Published : October 26, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:21 PM IST
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प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गालिब लॉन तुरंत खाली करने का नोटिस
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग और गालिब लॉन तुरंत खाली करने का नोटिस दिया है. प्रशासन ने छात्रों को परिसर छोड़ने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. छात्रों को भेजे गए नोटिस में प्रशासन ने कहा है कि गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभाग स्थित हैं. प्रशासन के मुताबिक, यहां प्रदर्शनकारी छात्रों की मौजूदगी गैरकानूनी है और इससे दोनों विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है. नोटिस में छात्रों को अंतिम मौका देते हुए कहा गया है कि वे बिना किसी देरी के बिल्डिंग और नॉर्थ कैंपस स्थित गालिब लॉन में चल रहा धरना समाप्त करें. साथ ही, अपने साथियों के साथ परिसर छोड़ दें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ाया गया
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने परिसर में जारी छात्र विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर ऑनलाइन कक्षाओं को 8 नवंबर तक बढ़ा दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के बाद परिसर की स्थिति के आधार पर कक्षाओं के तरीके की समीक्षा की जाएगी. विश्वविद्यालय ने दूसरे मध्यावधि सेमेस्टर की परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है. परीक्षा कार्यक्रम और दिशानिर्देश संबंधित विभागों द्वारा परीक्षा नियंत्रक के परामर्श से अंतिम रूप दिए जाएंगे. पीएचडी शोधार्थियों को अपने पर्यवेक्षकों से ऑनलाइन परामर्श करने का निर्देश दिया गया है.
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Jamia Millia Islamia has extended online classes until November 8, 2026, amid ongoing student protests on campus. The university administration said the mode of classes would be reviewed after the Diwali holidays, depending on the situation on campus. The university has also decided to conduct the second mid-term semester examinations online. The examination schedule and guidelines will be finalised by the respective departments in consultation with the Controller of Examinations. PhD research scholars have been directed to consult their supervisors online.— ANI (@ANI) October 26, 2026
जागृति मिश्रा मामले में जेई निलंबित
जागृति मिश्रा मामले में MCD के संबंधित जूनियर इंजीनियर यानी जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इससे पहले शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद शेल्टर होम पहुंची थीं, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
वाल्मीकि की जयंती मनाने को लेकर हंगामा
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के कल्याण वास में भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाने को लेकर विवाद सामने आया है. यहां आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट किए जाने का आरोप लगा है. पीड़ितों का आरोप है कि कार्यक्रम का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जातिसूचक शब्द कहे और मौके पर रखी मूर्तियों व कुर्सियों को फेंक दिया। घटना के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्य सड़क पर धरना देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सीएम ने जूनियर इंजीनियर को किया निलंबित
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाहरी दिल्ली में पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा के निर्माणाधीन पशु आश्रय स्थल को तोड़े जाने के बाद, जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता को निलंबित करने का आदेश दिया है.
नितिन नवीन ने वाल्मीकि आश्रम का दौरा किया
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क परिसर में मौजूद भगवान वाल्मीकि आश्रम का दौरा किया.
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#WATCH | दिल्ली | भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क परिसर में मौजूद भगवान वाल्मीकि आश्रम का दौरा किया। https://t.co/y6uvY8p4Dc— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 26, 2026
रामलीला मैदान रैली को लेकर CTI बयान
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलीला मैदान में 10 लाख लोग जुट सकते हैं, जबकि वहां की असल क्षमता लगभग 50,000 लोगों की ही है. 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हमने देखा था कि सिर्फ 2,000 से 4,000 लोगों के जुटने से ही मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, बैरिकेड्स लगाए गए और पूरे दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए, जिससे 20 से ज़्यादा बड़े बाज़ार बंद करने पड़े. अगर रामलीला मैदान में 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, तो 5 km के दायरे में आने वाले दिल्ली के 20 से ज़्यादा बड़े होलसेल बाज़ार—जिनमें चांदनी चौक, सदर बाज़ार, खारी बावली, नया बाज़ार, चावड़ी बाज़ार, दरियागंज और कश्मीरी गेट शामिल हैं—बुरी तरह प्रभावित होंगे। पुलिस बैरिकेड्स लगाएगी और सड़कें ब्लॉक कर देगी, जिससे रोज़ाना दिल्ली आने वाले 3 से 4 लाख बाहरी खरीदार यहां नहीं आ पाएंगे। इस अफरा-तफरी की वजह से दिल्ली के स्थानीय खरीदार भी बाज़ारों से दूर रहेंगे.
प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका
मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया. इसके बाद यहां पर सड़क पर बैठकर और बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है.
इस बार और अच्छी छठ की तैयारी- प्रवेश वर्मा
दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने छठ पूजा को लेकर कहा कि दिल्ली में यमुना नदी की लंबाई 52 किमी है, 52 किमी में कोई भी झाग नहीं है. जहां पर दिल्ली की सीमा खत्म होती है और उत्तर प्रदेश की शुरू होती है वो केवल अंतिम बिंदु है जहां पर झाग दिखाई देता है. क्योंकि वहां पर फॉल है जिससे पानी ऊपर से गिरता तो झाग बनता है. लेकिन मैं दिल्ली के पूर्वांचल भाई-बहनों से कहूंगा कि पिछली बार की तुलना में इस बार और अच्छी छठ की तैयारी की गई है. दिल्ली में और अधिक मात्रा में घाट बनाए जा रहे हैं और उसमें साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है.
दिल्ली के हर व्यापारी से.... राहुल गांधी बोले
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली के हर व्यापारी से: हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं. मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया. जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं - न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य. मोदी जी से कहिए - आरोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा.
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To every trader in Delhi: We love you and hear you. The Govt shut the metro, sealed our roads and locked down our capital. With a stolen vote nothing is safe - your shop, your savings, your children’s future. Tell Modi to sack accused no. 4, Gyanesh Kumar and the protests will stop in 30 seconds. दिल्ली के हर व्यापारी से: हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया। जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं - न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य। मोदी जी से कहिए - आरोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 26, 2026
दिल्ली प्रदेश भाजपा का प्रदर्शन: खड़गे से माफी की मांग
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता के खिलाफ कही गई अपमानजनक बातों के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मोदी केवल भाजपा के नेता नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में सम्मानित हैं, इसलिए खड़गे साहब को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी. हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि चुनावों में लगातार मिल रही हार से हताश होकर राहुल गांधी और खड़गे सहित पूरी कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं व कानूनों की अवहेलना करने का काम कर रही है. जनता अब इनके साथ नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक खड़गे माफी नहीं मांगते, तब तक भाजपा और पूर्वांचल के युवा कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और उनसे हर जगह जवाब मांगा जाएगा.
दिल्ली के लोगों के लिए 'नमो यमुना क्रूज सफारी'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए ‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ शुरू की जा रही है. हमारा प्रयास है कि छठ महापर्व से पहले इसका उद्घाटन हो.परिवारों के लिए यह एक सुंदर पिकनिक स्पॉट बनेगा, जहां प्रकृति और मां यमुना की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
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#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta alongwith Delhi Minister Kapil Mishra inspect Delhi’s first-ever 'Namo Yamuna River Safari'. https://t.co/97Y7OAZOdE— ANI (@ANI) October 26, 2026
मानहानि का मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा पर साधा निशाना
सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि संतोष है कि न्याय मिला है और उस समय भी जब ये बयान आया था और जब विवाद हुआ था तो राहुल गांधी ने इस पर विस्तृत जानकारी दी थी. इस मामले को वही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने (भाजपा) इसे खिंचा...लेकिन कानून ने उनका साथ दिया है तो हम इसका स्वागत करते हैं.
मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारेबाजी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सेना भवन सर्किल, राजा जी मार्ग के पास जुट रहे हैं और कांग्रेस व मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. कुछ ही देर में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा समेत अन्य नेता भी पहुंचेंगे.
बीजेपी को उनकी ही भाषा में जवाब मिलेगा- इमरान मसूद
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल जायज है. इनको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए. ये जब चाहे राहुल गांधी को गाली देंगे, जब चाहे इंदिरा जी के बारे में बुरा बोलेंगे, जब चाहे सोनिया जी के बारे में बुरा बोलेंगे. नरेंद्र मोदी ने सोनिया जी के बारे में क्या बोला? राहुल गांधी के बारे में अमित शाह क्या बोल रहे थे? ये चाहे जो बोले, इनको सब चीज की छूट है? अब इनको इसी तरह से जवाब मिलेगा. इन्होंने गलतफहमी पाल ली है कि इनको जवाब नहीं मिलेगा, इनको इसी भाषा में जवाब मिलेगा.
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#WATCH दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "वो बिल्कुल जायज है। इनको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। ये जब चाहे राहुल गांधी को गाली देंगे, जब चाहे इंदिरा जी के बारे में बुरा बोलेंगे, जब चाहे सोनिया जी के बारे में बुरा बोलेंगे। नरेंद्र मोदी ने सोनिया जी के बारे में क्या बोला? राहुल गांधी के बारे में अमित शाह क्या बोल रहे थे? ये चाहे जो बोले, इनको सब चीज की छूट है? अब इनको इसी तरह से जवाब मिलेगा। इन्होंने गलतफहमी पाल ली है कि इनको जवाब नहीं मिलेगा, इनको इसी भाषा में जवाब मिलेगा।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 26, 2026
केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में धुआं उठने से मचा हड़कंप
राजधानी दिल्ली में स्थित केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक से घना धुआं उठता देखा गया. इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही अधिकारियों ने कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं हैं.एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इमारत में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण मामूली आग लगी है. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह 11:10 बजे इमारत से धुआं निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद छह दमकल गाड़ियां भेजी गईं. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, अंदर कुछ तोड़-फोड़ का काम चल रहा था, आग छोटी थी, कोई हताहत नहीं हुआ है.