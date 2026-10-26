Delhi-NCR Live Update: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऑनलाइन कक्षाओं को 8 नवंबर तक कि गया एक्टेंड, प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस

रामलीला मैदान रैली को लेकर CTI बयान

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलीला मैदान में 10 लाख लोग जुट सकते हैं, जबकि वहां की असल क्षमता लगभग 50,000 लोगों की ही है. 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हमने देखा था कि सिर्फ 2,000 से 4,000 लोगों के जुटने से ही मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, बैरिकेड्स लगाए गए और पूरे दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए, जिससे 20 से ज़्यादा बड़े बाज़ार बंद करने पड़े. अगर रामलीला मैदान में 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, तो 5 km के दायरे में आने वाले दिल्ली के 20 से ज़्यादा बड़े होलसेल बाज़ार—जिनमें चांदनी चौक, सदर बाज़ार, खारी बावली, नया बाज़ार, चावड़ी बाज़ार, दरियागंज और कश्मीरी गेट शामिल हैं—बुरी तरह प्रभावित होंगे। पुलिस बैरिकेड्स लगाएगी और सड़कें ब्लॉक कर देगी, जिससे रोज़ाना दिल्ली आने वाले 3 से 4 लाख बाहरी खरीदार यहां नहीं आ पाएंगे। इस अफरा-तफरी की वजह से दिल्ली के स्थानीय खरीदार भी बाज़ारों से दूर रहेंगे.