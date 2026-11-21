हिट-एंड-रन दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली: मायापुरी से राजा गार्डन जाने वाली सड़क पर हिट-एंड-रन दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई. राजौरी गार्डन पुलिस घटना की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेज दिया गया है.