Delhi-NCR Live Update: हिट-एंड-रन दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी
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दिल्ली: करोल बाग में एक इमारत में लगी आग
दिल्ली: करोल बाग में पूसा रोड के पास एक इमारत में आग लगने की घटना सामने आई. फायर टेंडर मौके पर मौजूद है.
हिट-एंड-रन दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: मायापुरी से राजा गार्डन जाने वाली सड़क पर हिट-एंड-रन दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई. राजौरी गार्डन पुलिस घटना की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेज दिया गया है.