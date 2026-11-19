सपा नेता आज़म खान की जेल से रिहाई पर राकेश टिकैश ने दिया बड़ा बयान, बोले- मुसलमान होने के नाते जेल में डाला गया

सपा नेता आज़म खान की जेल से रिहाई पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, "मेरा मतलब है, उन्होंने कितने मामलों में कार्रवाई की है? इससे भी ज़्यादा गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल लोग आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि वह मुसलमान है. वे दिखाना चाहते हैं कि वे मुसलमानों को निशाना बनाएंगे. उन्होंने हैदराबाद के उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जो यहां लगातार आपत्तिजनक बयान देता रहता है. मुझे नहीं पता भाई, हम उसका नाम नहीं जानते."