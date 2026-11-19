Delhi-NCR Live Update: आज़म खान की जेल से रिहाई पर राकेश टिकैश ने बोले- मुसलमान होने के नाते जेल में डाला गया
दिल्ली-एनसीआर की दिनभर की खबरों को जानने के लिए ईटीवी भारत दिल्ली के साथ जुड़ें. यहां आपको सूबे की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी. ये पेज ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपडेट होता है. क्राइम से लेकर राजनीति तक की ताजा अपडेट्स को जानने के लिए इस पेज पर बनें रहें.
LIVE FEED
सपा नेता आज़म खान की जेल से रिहाई पर राकेश टिकैश ने दिया बड़ा बयान, बोले- मुसलमान होने के नाते जेल में डाला गया
सपा नेता आज़म खान की जेल से रिहाई पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, "मेरा मतलब है, उन्होंने कितने मामलों में कार्रवाई की है? इससे भी ज़्यादा गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल लोग आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि वह मुसलमान है. वे दिखाना चाहते हैं कि वे मुसलमानों को निशाना बनाएंगे. उन्होंने हैदराबाद के उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जो यहां लगातार आपत्तिजनक बयान देता रहता है. मुझे नहीं पता भाई, हम उसका नाम नहीं जानते."
दिल्ली में प्रदूषण की मार! AQI 300 से पार
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, ITO के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 351 है, जिसे 'बहुत खराब' की श्रेणी में रखा गया है.