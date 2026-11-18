Delhi-NCR Live Update: सीबीआई ने एएसआई रविंद्र भारद्वाज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा
Published : November 18, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 7:10 AM IST
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत; GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, निर्माण कार्य को मिली छूट
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के बाद लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है. मंगलवार, 17 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 पर पहुंचने के बाद आयोग की ग्रैप की सब कमेटी की ओर से यह निर्णय लिया गया है. ग्रैप 3 हटने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों और वाहनों के संचालन को लेकर लागू कई तरह के प्रतिबंधों से लोगों को राहत मिलेगी.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक, पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार-चढ़ाव बना हुआ था. प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू किया गया था. इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती की गई थी. अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज होने और हालात में सुधार होने के संकेत मिलने के बाद प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए निगरानी और आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी.
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, "जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है. हत्या के आरोपियों को भी जमानत मिल जाती है। उसके बाद मामला अदालत में चलता है, जिसके बाद सजा की प्रक्रिया शुरू होती है. जहां तक जमानत का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील वही हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का विरोध किया था और आतंकवादियों के लिए भी लगातार जमानत की वकालत करते रहे हैं..."
सीबीआई ने एएसआई रविंद्र भारद्वाज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा
सीबीआई ने भलस्वा डेयरी पुलिस स्टेशन पर छापा मारा और एएसआई रविंद्र भारद्वाज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. खबरों के मुताबिक, एएसआई ने कथित तौर पर एक मामले को निपटाने के लिए 70,000 रुपये की मांग की थी। सीबीआई ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एजेंसी फिलहाल उनसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है.