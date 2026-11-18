दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत; GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, निर्माण कार्य को मिली छूट

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के बाद लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है. मंगलवार, 17 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 पर पहुंचने के बाद आयोग की ग्रैप की सब कमेटी की ओर से यह निर्णय लिया गया है. ग्रैप 3 हटने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों और वाहनों के संचालन को लेकर लागू कई तरह के प्रतिबंधों से लोगों को राहत मिलेगी.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक, पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार-चढ़ाव बना हुआ था. प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू किया गया था. इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती की गई थी. अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज होने और हालात में सुधार होने के संकेत मिलने के बाद प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए निगरानी और आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी.