Delhi-NCR Live Update: दिल्ली में (GRAP-II) के तहत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लागू
दिल्ली की आज की बड़ी खबर (ETV Bharat)
दिल्ली-एनसीआर की दिनभर की खबरों को जानने के लिए ईटीवी भारत दिल्ली के साथ जुड़ें. यहां आपको सूबे की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी. ये पेज ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपडेट होता है. क्राइम से लेकर राजनीति तक की ताजा अपडेट्स को जानने के लिए इस पेज पर बनें रहें.
LIVE FEED
दिल्ली में (GRAP-II) के तहत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लागू
राष्ट्रीय राजधानी में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP-II) के तहत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लागू हैं। पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।