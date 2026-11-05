Delhi-NCR Live Update: दिल्ली में (GRAP-II) के तहत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लागू

दिल्ली में (GRAP-II) के तहत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लागू

राष्ट्रीय राजधानी में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP-II) के तहत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लागू हैं। पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

