Delhi-NCR Live Update: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का 'जन महाभियोग', मीरा कुमार कर रही अध्यक्षता

त्यौहारों से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर, पुलिस कर्मी वर्दी के साथ सादे कपड़ो में भी रख रहे नजर

नोएडा में आगामी त्यौहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में देखा जाए तो पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर आ गई है. बाम निरोधक दस्ते के साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को साथ लेकर चेकिंग अभियान सघन रूप से किया जा रहा है. हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति पर पहली नजर पुलिस बनाये हुए हैं. वहीं जनपद में बीएनएस की धारा 163 प्रभावी रूप से लागू की गई है, जिसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस द्वारा सुबह, शाम के साथ ही देर रात्रि में भी चेकिंग अभियान चला रखा है.

यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया. उन्होंने बताया कि कमिशनरेट में सुरक्षा मे तैनात पुलिस कर्मी वर्दी के साथ हीं सादे कपड़ो में लगाए गए हैं.

इसके अतिरिक्त बैंकों, एटीएम, होटलों, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है. पुलिस ने संबंधित थाना प्रभारियों को नियमित पैदल गश्त और प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने, रात्रि गश्त बढ़ाने तथा असामाजिक और अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई हो रही है. इस संबंध में जारी निर्देशों में धारा 292 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है.

