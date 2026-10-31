Delhi-NCR Live Update: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का 'जन महाभियोग', मीरा कुमार कर रही अध्यक्षता
Published : October 31, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 4:33 PM IST
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आज हमारा वोट डालने का अधिकार खतरे में है- खड़गे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हमारा वोट डालने का अधिकार खतरे में है क्योंकि CEC ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग को चला रहे हैं. हमारा CEC से कोई निजी बैर नहीं है. हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे.विपक्ष का वोट कांटा जा रहा है और राज किया जा रहा है.
दिवाली पर दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम
दिवाली पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर DCP, रोहिणी, शशांक जायसवाल ने कहा कि हम मार्केट एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं. ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे हैं. पार्कों की पेट्रोलिंग भी हमने शुरू की है और असामाजिक तत्वों के ऊपर हमने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. हर तरीके से सर्विलेंस हम लोग कर रहे हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस कर रहे हैं. डॉग स्क्वाड के साथ भी पेट्रोलिंग की जा रही है.
CEC ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ महाभियोग कार्यक्रम
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर, INDIA गठबंधन CEC ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ एक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, INDIA गठबंधन के इस सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं।
राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का Road मैप
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली का रूट मैप शेयर कर दिया है. उन्होंने बताया कि कहां से कहां तक रैली होगी. साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा, कल मिलते हैं, साथ चलते हैं!, कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन ➡️ अजमेरी गेट ⤵️ रामलीला मैदान.🗓️ 1 नवंबर | 🕛 दोपहर 12 बजे
त्यौहारों से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर, पुलिस कर्मी वर्दी के साथ सादे कपड़ो में भी रख रहे नजर
नोएडा में आगामी त्यौहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में देखा जाए तो पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर आ गई है. बाम निरोधक दस्ते के साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को साथ लेकर चेकिंग अभियान सघन रूप से किया जा रहा है. हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति पर पहली नजर पुलिस बनाये हुए हैं. वहीं जनपद में बीएनएस की धारा 163 प्रभावी रूप से लागू की गई है, जिसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस द्वारा सुबह, शाम के साथ ही देर रात्रि में भी चेकिंग अभियान चला रखा है.
यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया. उन्होंने बताया कि कमिशनरेट में सुरक्षा मे तैनात पुलिस कर्मी वर्दी के साथ हीं सादे कपड़ो में लगाए गए हैं.
इसके अतिरिक्त बैंकों, एटीएम, होटलों, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है. पुलिस ने संबंधित थाना प्रभारियों को नियमित पैदल गश्त और प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने, रात्रि गश्त बढ़ाने तथा असामाजिक और अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है.
जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई हो रही है. इस संबंध में जारी निर्देशों में धारा 292 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है.
रामलीला मैदान पहुंचे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर
कल होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली से पहले, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर (CP) अनुराग कुमार, DCP सेंट्रल के साथ रामलीला मैदान पहुंचे.
नोएडा में दो शातिर मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, लूट के 17 मोबाइल फोन और चोरी की बाइक बरामद
नोएडा के थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को आज शनिवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग की वारदातों में इस्तेमाल की जाने वाली चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अलग-अलग कंपनियों के 17 मोबाइल फोन, 1500 रुपये नकद और एक अवैध चाकू बरामद किया है.
एडीसीपी अभय मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिल्ली-एनसीआर में घूमते थे और रास्ते में आने-जाने वाले महिला एवं पुरुषों को निशाना बनाकर उनके मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाते थे.
सेक्टर-58 पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को दबोचा, महिलाओं से आईफोन-15 और सैमसंग गैलेक्सी एस-26 भी छीने थे.
एडीसीपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से बरामद 17 मोबाइल फोन के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये सभी मोबाइल फोन दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग स्थानों से छीने और चोरी किए गए हैं। अब बरामद मोबाइल फोन के वास्तविक मालिकों और उनसे संबंधित अन्य घटनाओं की जानकारी जुटाई जा रही है.
बरामद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर के संबंध में जानकारी दी कि उसका पंजीकरण नंबर HR-OGAK-8165 है. जांच में यह मोटरसाइकिल हरियाणा के पानीपत थाने में दर्ज मुकदमा धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की पाई गई है। इसके अलावा आरोपियों से कुल 1500 रुपये नकद और जतिन सिंह के कब्जे से एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है.
आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई.
दिल्ली आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। इस पर AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अभी हमारी पॉलीटिकल अफेयर्स की मीटिंग थी। उसमें हमारी चर्चा हुई। उसमें 40 निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है बाकी सीटों पर भी जल्द चर्चा होगी और उनके नाम भी घोषित किए जाएंगे..." उन्होंने आगे कहा, "5 राज्यों में चुनाव है। उन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा चुनाव लड़ रही है। 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है और 1 राज्य में AAP की सरकार है... ये दोनों पार्टियां मिलकर AAP के पीछे लगी हुई हैं कि हम पहले AAP को हटाएंगे और उसके बाद आपस में बांट लेंगे। यह राजनीति पूरा देश देख रहा है।"
INDIA ब्लॉक ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित किया
INDIA ब्लॉक ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित किया. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "कल रैली होने दीजिए और फिर देखिएगा क्योंकि इनके सभी पैर उखड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा परेशान है. रैली न हो उसके लिए हर प्रकार के जतन किए जा रहे हैं..."