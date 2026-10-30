Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-NCR में बारिश से प्रदूषण को बड़ी राहत, दिल्ली का AQI 222 से गिरकर 101 पर पहुंचा

बारिश से प्रदूषण को बड़ी राहत, दिल्ली का AQI 222 से गिरकर 101 पर पहुंचा

राजधानी दिल्ली समेत पूरे दिल्ली-NCR में बृहस्पतिवार शाम से हो रही रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. बारिश के चलते जहां लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से भी बड़ी राहत मिली है. बारिश के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण नीचे बैठने से दिल्ली-एनसीआर के कई शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार सुबह बजे दिल्ली का AQI 101 दर्ज किया गया. जबकि 29 अक्टूबर को यह 222, 28 अक्टूबर को 239 व 27 अक्टूबर को 197 था. यानी महज एक दिन में दिल्ली के AQI में 121 अंकों की गिरावट आई है.

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला है. यहां शुक्रवार सुबह AQI 114 दर्ज किया गया, जबकि 29 अक्टूबर को यह 240, 28 अक्टूबर को 203 और 27 अक्टूबर को 174 था. वहीं नोएडा की हवा में सबसे ज्यादा सुधार दर्ज किया गया. नोएडा का AQI शुक्रवार सुबह 80 पर पहुंच गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. इससे पहले 29 अक्टूबर को यहां AQI 222, 28 अक्टूबर को 246 और 27 अक्टूबर को 164 दर्ज किया गया था.

फरीदाबाद में भी AQI में सुधार हुआ है. यहां शुक्रवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जबकि पिछले तीन दिनों में यह 122 से 126 के बीच बना हुआ था. वहीं गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे कम दर्ज किया गया. यहां शुक्रवार सुबह AQI 58 रहा, जबकि 29 अक्टूबर को यह 147, 28 अक्टूबर को 210 और 27 अक्टूबर को 104 दर्ज किया गया था.

बारिश से प्रदूषण में और राहत की उम्मीद

मौसम में आए बदलाव व बारिश को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है. बारिश से वातावरण में मौजूद धूल के कण नीचे बैठते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है. हालांकि बारिश रुकने के बाद प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ सकता है. ऐसे में हवा की गुणवत्ता में सुधार कितना टिकाऊ रहेगा. ये आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को सुबह के समय बारिश व गरज-चमक की गतिविधियों के बाद दिन में मौसम साफ होने की संभावना है. ऐसे में बारिश से मिली राहत के बीच अब सभी की नजरें अगले कुछ दिनों के मौसम व प्रदूषण के आंकड़ों पर रहेंगी.

29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में AQI 121 अंक, गुरुग्राम में 126 अंक, नोएडा में 142 अंक और गाजियाबाद में 89 अंक गिरा है.

CPCB के मुताबिक AQI श्रेणियों के अनुसार 0–50 अच्छा, 51–100 संतोषजनक और 101–200 मध्यम है। इसलिए दिल्ली (101), गुरुग्राम (114) व फरीदाबाद (104) की हवा अभी मध्यम श्रेणी में है, जबकि नोएडा (80) और गाजियाबाद (58) संतोषजनक श्रेणी में हैं. AQI 100 से कम होने को ही संतोषजनक श्रेणी कहा जाएगा.

