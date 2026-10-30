Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-NCR में बारिश से प्रदूषण को बड़ी राहत, दिल्ली का AQI 222 से गिरकर 101 पर पहुंचा
Published : October 30, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:07 PM IST
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स्टूडेंट यूनियन की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हुआ खत्म, विश्वविद्यालय कैंपस में सामान्य स्थिति
दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 18 दिनों के लंबे छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल के बाद छात्र संघ चुनाव और संविधान को लेकर अहम फैसला लिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ का नया संविधान 15 मई 2027 तक तैयार और मंजूर करने की घोषणा की है .आगामी शैक्षणिक सत्र (जो 16 जुलाई 2027 के आसपास शुरू होगा) के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे।प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लगाए गए सस्पेंशन, शो-कॉज नोटिस और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लेने का आदेश दिया गया है.
यूनिवर्सिटी में अब 2 नवंबर 2026 से कक्षाएं ऑफलाइन मोड में फिर से शुरू होंगी.
वही जब आज ईटीवी भारत की टीम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची तो छात्र संघ चुनाव के तारीख के ऐलान किए जाने के लेकर छात्रों से बातचीत किया तो छात्र काफी खुश दिखाई दिए और उनका मानना है कि अब जानिए मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी लीडर 20 साल बाद संसद को मिलेगा.
तेज रफ्तार एसयूवी ने खड़ी चार कारों को टक्कर मारी, कई लोगों को आईं मामूली चोट
शालीमार बाग इलाके में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने खड़ी चार कारों को टक्कर मार दी, जिससे वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं.
दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ टीम ने हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया
दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ टीम ने हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मनीष उर्फ अजय उर्फ भोला के रूप में हुई है. आरोपी हत्या और डकैती के दो मामलों में वांटेड था और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ टीम ने यह कार्रवाई 27 अक्टूबर की रात की. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जौनापुर के मंडी रोड स्थित नीम करोली के पास अवैध हथियार के साथ मौजूद है. सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए.
इस मामले में थाना फतेहपुर बेरी में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मुंडका थाने में दर्ज हत्या और डकैती के दो अलग-अलग मामलों में घोषित भगोड़ा था। इसके अलावा भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
डीसीपी अनंत मित्तल के मुताबिक, आरोपी के गैंग से जुड़े होने और उसके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. पुलिस अब बरामद हथियार के स्रोत का पता लगाने के साथ उसके अन्य साथियों की पहचान करने में जुटी है।फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस उसके दूसरे आपराधिक मामलों में शामिल होने की संभावनाओं की भी जांच कर रही है.
बारिश से प्रदूषण को बड़ी राहत, दिल्ली का AQI 222 से गिरकर 101 पर पहुंचा
राजधानी दिल्ली समेत पूरे दिल्ली-NCR में बृहस्पतिवार शाम से हो रही रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. बारिश के चलते जहां लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से भी बड़ी राहत मिली है. बारिश के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण नीचे बैठने से दिल्ली-एनसीआर के कई शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार सुबह बजे दिल्ली का AQI 101 दर्ज किया गया. जबकि 29 अक्टूबर को यह 222, 28 अक्टूबर को 239 व 27 अक्टूबर को 197 था. यानी महज एक दिन में दिल्ली के AQI में 121 अंकों की गिरावट आई है.
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला है. यहां शुक्रवार सुबह AQI 114 दर्ज किया गया, जबकि 29 अक्टूबर को यह 240, 28 अक्टूबर को 203 और 27 अक्टूबर को 174 था. वहीं नोएडा की हवा में सबसे ज्यादा सुधार दर्ज किया गया. नोएडा का AQI शुक्रवार सुबह 80 पर पहुंच गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. इससे पहले 29 अक्टूबर को यहां AQI 222, 28 अक्टूबर को 246 और 27 अक्टूबर को 164 दर्ज किया गया था.
फरीदाबाद में भी AQI में सुधार हुआ है. यहां शुक्रवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जबकि पिछले तीन दिनों में यह 122 से 126 के बीच बना हुआ था. वहीं गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे कम दर्ज किया गया. यहां शुक्रवार सुबह AQI 58 रहा, जबकि 29 अक्टूबर को यह 147, 28 अक्टूबर को 210 और 27 अक्टूबर को 104 दर्ज किया गया था.
बारिश से प्रदूषण में और राहत की उम्मीद
मौसम में आए बदलाव व बारिश को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है. बारिश से वातावरण में मौजूद धूल के कण नीचे बैठते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है. हालांकि बारिश रुकने के बाद प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ सकता है. ऐसे में हवा की गुणवत्ता में सुधार कितना टिकाऊ रहेगा. ये आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को सुबह के समय बारिश व गरज-चमक की गतिविधियों के बाद दिन में मौसम साफ होने की संभावना है. ऐसे में बारिश से मिली राहत के बीच अब सभी की नजरें अगले कुछ दिनों के मौसम व प्रदूषण के आंकड़ों पर रहेंगी.
29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में AQI 121 अंक, गुरुग्राम में 126 अंक, नोएडा में 142 अंक और गाजियाबाद में 89 अंक गिरा है.
CPCB के मुताबिक AQI श्रेणियों के अनुसार 0–50 अच्छा, 51–100 संतोषजनक और 101–200 मध्यम है। इसलिए दिल्ली (101), गुरुग्राम (114) व फरीदाबाद (104) की हवा अभी मध्यम श्रेणी में है, जबकि नोएडा (80) और गाजियाबाद (58) संतोषजनक श्रेणी में हैं. AQI 100 से कम होने को ही संतोषजनक श्रेणी कहा जाएगा.