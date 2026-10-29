Delhi-NCR Live Update: दिल्ली के लाहौरी गेट में बड़ी लूट, 2.30 करोड़ बैग में भरकर फरार बदमाश
Published : October 29, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 11:55 AM IST
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बीजेपी विधायक करनैल सिंह को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा (BJP) विधायक करनैल सिंह की उस पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. यह मानहानि मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर किया गया है.
जामिया के बाहर पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती
छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है.
दिल्ली के लाहौरी गेट में बड़ी लूट
दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में बदमाशों ने एक दफ्तर में घुसकर 2 करोड़ 30 लाख रुपये की बड़ी लूट को अंजाम दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, पिस्टल की नोक पर कर्मचारी को डराकर चार आरोपी अलमारी में रखा कैश बैग में भरकर फरार हो गए.
वाराणसी MLC चुनाव नतीजों पर BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल
वाराणसी MLC चुनाव नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा BJP पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, अन्य पार्टियों की तरह, अखिलेश यादव का भी महत्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. यही वजह है कि पहले वे कभी-कभी समझदारी की बात कर लिया करते थे, लेकिन अब वे बिना किसी आधार के बेबुनियाद बयान दे रहे हैं.
रामलीला मैदान में रैली की तैयारियां
इंडिया' (INDIA) गठबंधन 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली आयोजित करने जा रहा है. इस रैली की कमान मुख्य रूप से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथों में होगी, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों सहित कुल 21 विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं. इसकी तैयारियां चल रही है.
तेज हवा के साथ ठंड ने भी मारी एंट्री
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश और तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया. दिल्ली के संगम विहार, कालकाजी, ओखला, जामिया और कालिंदी कुंज के अलावा नोएडा के कई सेक्टरों में बारिश हुई. मौसम विभाग ने पहले ही गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया था. बारिश के बाद तापमान में गिरावट और सुबह-शाम ठंड बढ़ने के आसार हैं. वहीं, दिल्ली-NCR के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है.
जामिया बना छावनी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 27 अक्टूबर की रात व्यापक तोड़फोड़ और यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को जारी बयान में प्रदर्शनकारी छात्रों और स्थानीय लोगों के समूह पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया. इसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया पिछले तीन दिनों से छाबनी बना हुआ है. मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जामिया स्कूल और कुलपति कार्यालय तक हर कदम पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां तैनात फोर्स में दिल्ली पुलिस का करीब 250 से 300 का स्टाफ है और लगभग इतने ही संख्या में बाहरी सुरक्षाबल के जवानों को भी तैनात किया गया है.सबसे अधिक सुरक्षा गेट नंबर सात और चार पर दिखाई दी. सुरक्षाबलों के साथ दंगा-रोधी गाड़ियों की भी तैनाती की गई है, जबकि परिसर के अंदर सुरक्षा गार्डों के पीछे मिर्जा गालिब की प्रतिमा के पास छात्र धरने पर बैठे हुए हैं.