Delhi-NCR Live Update: दिल्ली के लाहौरी गेट में बड़ी लूट, 2.30 करोड़ बैग में भरकर फरार बदमाश

जामिया बना छावनी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 27 अक्टूबर की रात व्यापक तोड़फोड़ और यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को जारी बयान में प्रदर्शनकारी छात्रों और स्थानीय लोगों के समूह पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया. इसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया पिछले तीन दिनों से छाबनी बना हुआ है. मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जामिया स्कूल और कुलपति कार्यालय तक हर कदम पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां तैनात फोर्स में दिल्ली पुलिस का करीब 250 से 300 का स्टाफ है और लगभग इतने ही संख्या में बाहरी सुरक्षाबल के जवानों को भी तैनात किया गया है.सबसे अधिक सुरक्षा गेट नंबर सात और चार पर दिखाई दी. सुरक्षाबलों के साथ दंगा-रोधी गाड़ियों की भी तैनाती की गई है, जबकि परिसर के अंदर सुरक्षा गार्डों के पीछे मिर्जा गालिब की प्रतिमा के पास छात्र धरने पर बैठे हुए हैं.