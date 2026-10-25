Delhi-NCR Live Update: जामिया में छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस सांसदों पर परिसर में घुसने का आरोप, पुलिस से शिकायत
Published : October 25, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:23 PM IST
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विमान हाईजैक जैसे खतरे से निपटने की तैयारी, IGI एयरपोर्ट पर CISF-NSG और दिल्ली पुलिस की संयुक्त मॉक ड्रिल
विमान हाईजैक या आतंकी हमला जैसी किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर संयुक्त काउंटर टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई. अभ्यास के दौरान आतंकी हमले व बंधक बनाए जाने जैसी आपात स्थिति का कृत्रिम रूप से निर्माण कर सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय व ऑपरेशन की तैयारियों को परखा गया.
इस संयुक्त अभ्यास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), दिल्ली पुलिस व एयरपोर्ट से जुड़ी अन्य एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया. मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी संभावित आतंकी हमले की स्थिति में अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी व प्रभावी तरीके से एक साथ कार्रवाई कर सकती हैं, इसकी व्यावहारिक जांच करना था.
अभ्यास के दौरान आतंकी हमले व बंधक संकट की स्थिति बनाई गई. इसके बाद संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत मोर्चा संभाला और संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए संयुक्त कार्रवाई का प्रदर्शन किया. इस दौरान एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने, त्वरित प्रतिक्रिया व ऑपरेशन के दौरान तालमेल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी परखा गया.
जामिया में छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस सांसदों पर परिसर में घुसने का आरोप, पुलिस से शिकायत
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कांग्रेस के दो सांसदों व अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है. विश्वविद्यालय के लोकसभा सांसद इमरान मसूद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी व अन्य पर परिसर में कथित रूप से बिना अनुमति प्रवेश करने तथा छात्रों के आंदोलन के दौरान अशांति भड़काने का आरोप लगाया गया है. जल्द ही दिल्ली पुलिस इस मामले में उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगी.
वहीं, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने आरोप लगाया है कि जामिया के गेट नंबर-7 के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने छात्रों को हिरासत में लिया गया. संगठन का दावा है कि इस दौरान सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया. छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जामिया में छात्रों का आंदोलन जारी है.
गाजियाबाद: सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस-सपा पर साधा निशाना
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर कहा, ''यह आपको गठबंधन जैसा लग सकता है, लेकिन फिलहाल वे आपस में ही लड़ रहे हैं. अजय राय पूर्वांचल में जो कर रहे हैं, उसे ही देख लीजिए. उनका इरादा कभी भी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का नहीं रहा है, इसलिए, चाहे कांग्रेस गठबंधन करे या कोई और पार्टी, मेरी राय में योगी-मोदी की लहर आगे बढ़ती रहेगी.''
जामिया गेट नंबर 7 के बाहर से छात्रों को डिटेन किया गया
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया
दिल्ली पुलिस और 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार
दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी (Maidan Garhi) इलाके में दिल्ली पुलिस और 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ (Encounter) हुई है. मुठभेड़ में घायल हुए अपराधी का नाम सावन उर्फ मूंछड़ मामा है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई और फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस अपराधी पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने उसके पास से दो अवैध हथियार (Illegal Firearms) भी बरामद किए हैं.
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार, उन्हें पुख्ता इनपुट मिला था कि हत्या और डकैती जैसे संगीन मामलों में वांछित चल रहा एक इनामी बदमाश मैदान गढ़ी इलाके में डकैती की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है. सूचना मिलते ही मैदान गढ़ी थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने इलाके में घेराबंदी कर रणनीतिक ट्रैप लगाया. रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस टीम ने बाइक पर सवार होकर आ रहे एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया. खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने आपा खो दिया और पकड़े जाने के डर से पुलिस टीम पर सीधे जानलेवा फायरिंग कर दी. बदमाश की गोली से पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं. जिसकी एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह बाइक समेत वहीं गिर पड़ा और पस्त हो गया. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया.
जामिया में भूख हड़ताल जारी
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की मांग को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल 14वें दिन भी जारी
पीएम मोदी के 'मन की बात': 'वोकल फॉर लोकल' पर की चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 139वें एपिसोड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि बारह साल पहले, विजयादशमी के शुभ अवसर पर, हमने 'मन की बात' शुरू की थी. तब से, हमारी यात्रा बिना रुके जारी है. आप सभी इस यात्रा में साथी यात्री और मार्गदर्शक दोनों रहे हैं. मेरे लिए, 'मन की बात' हमारे देश के आम आदमी की कड़ी मेहनत, साहस, प्रतिबद्धता, समर्पण और सेवा की भावना का जश्न मनाने का एक शानदार अवसर रहा है. 'वोकल फॉर लोकल' की यह भावना हमारे प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के बाजारों तक पहुँचा रही है. बिहार के पूर्णिया से मखाना अब ग्रीस पहुंच रहा है. कर्नाटक के कलबुर्गी से अरहर अब मालदीव जा रहा है. इसका मतलब है, भारत के किसानों के लिए नए इंटरनेशनल मार्केट खुल रहे हैं.
राहुल गांधी ने किया 1 नवंबर को 'चलो दिल्ली' का आह्वान
राहुल गांधी ने X पर लिखा, हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, और हम इसे किसी भी हालत में चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे. मतदाता सूचियों से नाम हटा दिए गए हैं. नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया गया है। और सवाल उठाने वालों पर लाठियों का इस्तेमाल किया गया है. अब देश इसका जवाब देगा. साथ ही उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों का आह्वान किया.
बारिश से AQI में सुधार
दिल्ली-एनसीआर इलाके में शनिवार देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और विभिन्न इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज बदला. दिल्ली में रविवार सुबह 10 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि रविवार को बारिश होने की संभावना नहीं है. वहीं अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 117 दर्ज किया गया
गीता कॉलोनी की झुग्गियों में लगी आग
दिल्ली के शाहदरा स्थित थाना गीता कॉलोनी क्षेत्र में एसडीएम कोर्ट के समीप बनी झुग्गियों में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. घटना के समय सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. घटना में लगभग 15 झुग्गियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं.