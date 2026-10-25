Delhi-NCR Live Update: जामिया में छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस सांसदों पर परिसर में घुसने का आरोप, पुलिस से शिकायत

दिल्ली पुलिस और 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार

दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी (Maidan Garhi) इलाके में दिल्ली पुलिस और 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ (Encounter) हुई है. मुठभेड़ में घायल हुए अपराधी का नाम सावन उर्फ मूंछड़ मामा है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई और फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस अपराधी पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने उसके पास से दो अवैध हथियार (Illegal Firearms) भी बरामद किए हैं.

दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार, उन्हें पुख्ता इनपुट मिला था कि हत्या और डकैती जैसे संगीन मामलों में वांछित चल रहा एक इनामी बदमाश मैदान गढ़ी इलाके में डकैती की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है. सूचना मिलते ही मैदान गढ़ी थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने इलाके में घेराबंदी कर रणनीतिक ट्रैप लगाया. रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस टीम ने बाइक पर सवार होकर आ रहे एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया. खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने आपा खो दिया और पकड़े जाने के डर से पुलिस टीम पर सीधे जानलेवा फायरिंग कर दी. बदमाश की गोली से पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं. जिसकी एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह बाइक समेत वहीं गिर पड़ा और पस्त हो गया. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया.