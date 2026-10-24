Delhi-NCR Live Update: दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का खुलासा, जांच में उसी स्कूल के छात्र का नाम आया सामने

गाजियाबाद: पहले समझाया, फिर रची हत्या की साजिश! बहन का पीछा करने पर की गई थी सोनू की हत्या, दुकान पर बुलाकर मारी गोली

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में हुए सोनू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के मामले में फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टाइम लगी हुई हैं.

पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर को लोनी थाने में मृतक के भाई द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि सलमान, शोएब, फैजू और अज़ीम ने वादी के भाई सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया. सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने सलमान पुत्र बेचैन और शुऐब पुत्र मोमिन को गिरफ्तार किया है. वही, एक बाल औपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है.

सोनू की हत्या करने के पीछे चौंकाने वाली वजह सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, मृतक सोनू सलमान की बहन का कॉलेज आते जाते समय पीछा करता था. मना करने के बावजूद सोनू मान नहीं रहा था. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने हत्या की साजिश रची. सलमान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लेकर आया और आजम को बुलाया इसके बाद तीनों लोनी पहुंचे.

लोनी पहुंचने के बाद आरोपियों ने नए कपड़े, जूते और मुंह छुपाने के लिए अंगोछा खरीदा. शोएब ने सोनू को फोन कर दुकान पर बुलाया. बाल अपचारी मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि सलमान और आजम ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सोनू पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गए.

एसीपी लोनी राम किशन ने बताया, सोनू हत्याकांड के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बालूपचारिक को अभी रक्षा में लिया गया है. मामले में दो आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है.