Delhi-NCR Live Update: दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का खुलासा, जांच में उसी स्कूल के छात्र का नाम आया सामने
Published : October 24, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:55 PM IST
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स्कूल में छुट्टी कराने के लिए भेजा बम की धमकी वाला ईमेल, जांच में उसी स्कूल की छात्र का आया नाम
दिल्ली पुलिस ने 23 अक्टूबर, 2026 को लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को भेजे गए बम की धमकी वाले ईमेल का पता लगा लिया है. ईमेल भेजने वाला उसी स्कूल का एक छात्र निकला, जिसने स्कूल को एक दिन के लिए बंद कराने के मकसद से यह ईमेल भेजा था. दक्षिण जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल सबूतों के जरिए इस ईमेल के सोर्स का पता लगाया. किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की प्रक्रिया जारी है: अनंत मित्तल, DCP, दक्षिण जिला
दिल्ली के कल्याणपुरी से आकर नोएडा में वारदातों को अनजान देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़
दिल्ली के कल्याणपुरी से आकर नोएडा में घटनाओं को करीत करने वाले बदमाशों के साथ हुई पुलिस की हुई मुठभेड़. नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस को शनिवार की रात को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब रेकी कर वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया.
पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के सेक्टर 62 के पास संदिध वाहनो और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर दो युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उनके द्वारा बाइक तेजी से भागाते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया गया. पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो एक बदमाश को गोली लगी.
वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठा कर मौके से फरार हो गया. जिसे पुलिस द्वारा कोमिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान दो अन्य बदमाशों के साथी को पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस के हाथ दो अन्य गिरफ्तार किया गया. इनके द्वारा अब तक एक दर्जन से अधिक वारदातों को नोएडा में अंजाम दिया गया है. घायल बदमाश गैंग का लीडर बताया जा रहा है.
गाजियाबाद: पहले समझाया, फिर रची हत्या की साजिश! बहन का पीछा करने पर की गई थी सोनू की हत्या, दुकान पर बुलाकर मारी गोली
गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में हुए सोनू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के मामले में फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टाइम लगी हुई हैं.
पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर को लोनी थाने में मृतक के भाई द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि सलमान, शोएब, फैजू और अज़ीम ने वादी के भाई सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया. सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने सलमान पुत्र बेचैन और शुऐब पुत्र मोमिन को गिरफ्तार किया है. वही, एक बाल औपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है.
सोनू की हत्या करने के पीछे चौंकाने वाली वजह सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, मृतक सोनू सलमान की बहन का कॉलेज आते जाते समय पीछा करता था. मना करने के बावजूद सोनू मान नहीं रहा था. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने हत्या की साजिश रची. सलमान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लेकर आया और आजम को बुलाया इसके बाद तीनों लोनी पहुंचे.
लोनी पहुंचने के बाद आरोपियों ने नए कपड़े, जूते और मुंह छुपाने के लिए अंगोछा खरीदा. शोएब ने सोनू को फोन कर दुकान पर बुलाया. बाल अपचारी मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि सलमान और आजम ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सोनू पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गए.
एसीपी लोनी राम किशन ने बताया, सोनू हत्याकांड के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बालूपचारिक को अभी रक्षा में लिया गया है. मामले में दो आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है.
नस्लीय टिप्पणी से जुड़े एक मामले में कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने नस्लीय टिप्पणी से जुड़े एक मामले में कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। एडिशनल सेशंस जज शिल्पी जैन ने पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
आज आमिर शौकीन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने शौकीन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उसे अहमदाबाद लेकर जाना है ताकि इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। कोर्ट ने 23 अक्टूबर को उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने आमिर शौकीन को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सदर बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
त्रिपुरा की पुलिस ने भी इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज किया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। त्रिपुरा पुलिस ने 22 अक्टूबर को पश्चिम त्रिपुरा जिले के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में शौकीन के खिलाफ मामला दर्ज किया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी कानून और एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं को शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक आमिर शौकीन ने एक महीने पहले अहमदाबाद में ये विवादित वीडियो बनाया था।
एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से रवाना हुईं
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नेहा बोरा को जारी कारण बताओ नोटिस पर दिए गए फैसले पर अधिवक्ता अभिक चिमनी ने कहा, "उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, इसने कुछ महत्वपूर्ण मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें कहा गया है कि शांति भंग की संभावना को दर्शाने वाले सभी सबूत हमें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आज हमने एसईएम को फैसला दिखाया, जिन्होंने हमें सभी दस्तावेज सौंप दिए। हम 29 तारीख को अगली सुनवाई से पहले उनकी जांच करेंगे। न्यायालय के ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अपने खिलाफ लगे आरोपों को जानने और उचित जवाब देने का अवसर पाने के अधिकार को बरकरार रखते हैं।"
दिल्ली में यमुना के झाग पर घमासान
छठ महापर्व से ठीक पहले दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर पानी में तैरते जहरीले सफेद झाग को देखने पहुंचे आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वर्तमान दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह पर टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार ("सेटिंग") के गंभीर आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर, दिल्ली जल बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि झाग हटाने (डिफॉमिंग) के लिए ₹80 लाख का आधिकारिक टेंडर निकाला गया है, जिसके तहत योग्य कंपनियां छठ के मद्देनजर घाट पर अपनी तैयारियों में जुटी हैं.
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से ठगी करने वाला गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की साइबर पुलिस ने निवेश के नाम पर दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल से करीब 24 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के वाजिदपुर गांव का रहने वाला है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम के जरिए महिला कांस्टेबल से संपर्क किया और खुद को क्रिकेट से जुड़ी प्रमुख शख्सियत बताकर उससे नजदीकी बढ़ाई. इसके बाद आरोपी ने निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उससे बड़ी रकम हासिल कर ली.
कचरे के ढेर में लगी आग
दिल्ली के शाहदरा की गीता कॉलोनी में राजाराम कोहली मार्ग के पास कचरे के ढेर में आग लग गई. दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है.
'पीस बॉन्ड नहीं साइन करूंगी...', नेहा बोरा, बोलीं- यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को छीनने जैसा
AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि संगठन और मैं पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए पीस बॉन्ड का उपयोग किया जा रहा है, वह संविधान से मिले लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के खिलाफ है. एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए नेहा बोरा ने पुलिस की कार्रवाई और जारी किए गए नोटिस पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी करने के आधार से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराने और आगे की कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
गाजियाबाद में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़
गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में टप्पे बाजी की घटना को अंजाम देने निकले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विवेक और गौरव गोलू के रूप में हुई है. आरोपी विवेक के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में टप्पेबाजी और चोरी के 29, लूट के तीन और आर्म्स एक्ट के तीन मुकदमे समेत कुल 32 अपराधिक मामले दर्ज हैं. जबकि गौरव उर्फ गोलू के खिलाफ टप्पेबाजी और चोरी के साथ और लूट के तीन मुकदमे समेत कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं. दोनों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है.
दिल्ली मेट्रो में सरकार विरोधी पोस्टर लगाने पर FIR दर्ज
दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एक ट्रेन के अंदर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले दो पोस्टर मिलने के बाद, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. यह FIR 'दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007' और 'मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002' के तहत दर्ज की गई है. पुलिस ने पोस्टरों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में स्पेशल सेल भी शामिल है.
CTI ने राहुल गांधी को लिखा पत्र
राजधानी दिल्ली में आगामी त्योहारों विशेषकर धनतेरस और दीपावली के पीक सीजन को देखते हुए व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है. CTI ने आगामी 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद आयोजित करने की विनम्र अपील की है. संगठन का कहना है कि त्योहारों के इस मुख्य कारोबारी समय में रैली के कारण होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन और पुलिस बैरिकेडिंग से दिल्ली का लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है.
'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा'
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जामिया मिलिया इस्लामिया जाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के बाद कहा, "वहां 'कश्मीर फ्री' के नारे नहीं लगाए गए. मैंने सबके सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जो लोग कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगा रहे थे, वे इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और उनका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा.
रन फॉर मार्टर्स का आयोजन
दिल्ली पुलिस ने शहीद हुए जवानों के सम्मान में नेहरू पार्क से नेशनल पुलिस मेमोरियल तक ‘रन फॉर मार्टर्स’ का आयोजन किया.
IMD ने जताया बारिश का अनुमान
दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ अलग-अलग जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई है. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.
आग पर काबू पाने में जुटीं दमकल की गाड़ियां
डिविजनल फायर ऑफिसर ए.के. जायसवाल ने कहा कि हमें रात 9 बजे आग लगने की कॉल मिली थी. मौके पर पर्याप्त मात्रा में दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं. अभी हम आग बुझा रहे हैं, इसके बाद आग लगने के कारण की जांच की जाएगी. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है.
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात एक फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई. आग लगने की सूचना रात करीब 9:30 बजे फायर कंट्रोल रूम को मिली. इसके बाद अलग-अलग फायर स्टेशनों से दमकल की 11 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दमकलकर्मियों की टीम आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई है. घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है.