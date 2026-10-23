Delhi-NCR Live Update: जामिया में छात्रों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे इमरान मसूद को पुलिस ने हिरासत में लिया

नोएडा पुलिस ने की गिफ्तर में आया बदमाश, एक जिंदा कारतूस भी बरामद

नोएडा में आज शक्रवार देर शाम थाना सेक्टर-24 पुलिस ने सेक्टर-33 में आरटीओ के पास नाले वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद सोनू नामक युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल, सेक्टर-39 भेजा गया.

एडिसीपी नोएडा अभय मिश्रा ने बताया कि सेक्टर-24 थाना पुलिस की टीम सेक्टर-33 की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सुमित्रा अस्पताल कट की तरफ से बिना आगे की नंबर प्लेट वाली एक स्कूटी आती दिखाई दी. पुलिस ने स्कूटी सवार को रुकने का इशारा किया, तो वह कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चलाकर भागने लगा. पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया. इस दौरान स्कूटी असंतुलित होकर नाले की दीवार से टकरा गई. उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी स्कूटी छोड़कर आरटीओ कार्यालय की तरफ भागने लगा. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

एडिसीपी नोएडा अभय मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनू पुत्र सीताराम, निवासी ग्राम मोरना, थाना सेक्टर-24, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है. उसके कब्जे से एक चोरी की हीरो होंडा मेस्ट्रो स्कूटी, नंबर DL 14 SG 4056, एक बैग में रखे विभिन्न कंपनियों के 12 मोबाइल फोन, जो लूट और चोरी के बताये जा रहे है.एक तमंचा. 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया.