Delhi-NCR Live Update: जामिया में छात्रों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे इमरान मसूद को पुलिस ने हिरासत में लिया
Published : October 23, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 10:02 PM IST
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने हिरासत में लिया.
दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “देखिए, हम भारत को तोड़ने की बात करने वाले किसी भी नारे का समर्थन नहीं करते. हम किसी भी परिस्थिति में भारत को तोड़ने की बात करने वालों का समर्थन नहीं करेंगे. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इन पोस्टरों के जरिए इस पूरे आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है.”
नोएडा पुलिस ने की गिफ्तर में आया बदमाश, एक जिंदा कारतूस भी बरामद
नोएडा में आज शक्रवार देर शाम थाना सेक्टर-24 पुलिस ने सेक्टर-33 में आरटीओ के पास नाले वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद सोनू नामक युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल, सेक्टर-39 भेजा गया.
एडिसीपी नोएडा अभय मिश्रा ने बताया कि सेक्टर-24 थाना पुलिस की टीम सेक्टर-33 की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सुमित्रा अस्पताल कट की तरफ से बिना आगे की नंबर प्लेट वाली एक स्कूटी आती दिखाई दी. पुलिस ने स्कूटी सवार को रुकने का इशारा किया, तो वह कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चलाकर भागने लगा. पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया. इस दौरान स्कूटी असंतुलित होकर नाले की दीवार से टकरा गई. उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी स्कूटी छोड़कर आरटीओ कार्यालय की तरफ भागने लगा. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
एडिसीपी नोएडा अभय मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनू पुत्र सीताराम, निवासी ग्राम मोरना, थाना सेक्टर-24, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है. उसके कब्जे से एक चोरी की हीरो होंडा मेस्ट्रो स्कूटी, नंबर DL 14 SG 4056, एक बैग में रखे विभिन्न कंपनियों के 12 मोबाइल फोन, जो लूट और चोरी के बताये जा रहे है.एक तमंचा. 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया.
IGI एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आईं दो महिला यात्रियों से 7.9 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, करोड़ों में कीमत
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आईं दो भारतीय महिला यात्रियों के पास से करीब 7.9 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) बरामद किया है। दोनों अलग-अलग मामलों में पकड़ी गईं. कस्टम अधिकारियों के अनुसार, बरामद पदार्थ की अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये बताई गई है. दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और जांच जारी है.
पहले मामले में एयर इंडिया की उड़ान AI2333 से बैंकॉक से आई एक भारतीय महिला यात्री को संदेह के आधार पर ग्रीन चैनल से हटाकर एक्स-रे स्क्रीनिंग और तलाशी के लिए रोका गया. उसके सामान और व्यक्तिगत तलाशी के दौरान हरे पदार्थ से भरी पॉलीथीन की दो थैलियां बरामद हुईं. इनका कुल शुद्ध वजन 2,996 ग्राम था. प्रारंभिक जांच में पदार्थ गांजा/मारिजुआना प्रतीत हुआ. इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.995 करोड़ रुपये बताई गई है. कस्टम अधिकारियों ने पदार्थ जब्त कर यात्री को गिरफ्तार किया.
दूसरे मामले में थाई एयरवेज की उड़ान TG 315 से बैंकॉक से पहुंची एक अन्य भारतीय महिला यात्री को प्रोफाइलिंग के आधार पर जांच के लिए रोका गया. उसके ट्रॉली बैग से हरे पदार्थ की पांच पॉलीथीन थैलियां बरामद हुईं. इनका कुल शुद्ध वजन 4,918.5 ग्राम था. प्रारंभिक जांच में पदार्थ संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा/मारिजुआना पाया गया. इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.80 करोड़ रुपये बताई गई है. इस मामले में 19 अक्टूबर को यात्री को गिरफ्तार किया गया.
दिल्ली पुलिस ने 7.36 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बैंक मैनेजर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया
दिल्ली पुलिस की नॉर्थ-वेस्ट जिला पुलिस ने 7.36 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बैंक मैनेजर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में दो बैंकों की शाखाओं में संचालित 37 संदिग्ध म्यूल बैंक खातों का पता चला है.
पुलिस के मुताबिक, इन खातों में देशभर में दर्ज साइबर ठगी की 99 शिकायतों से जुड़ी रकम जमा हुई थी। इन खातों में कुल करीब 7.36 करोड़ रुपये क्रेडिट हुए थे. गिरफ्तार आरोपियों में म्यूल खातों के संचालन और केवाईसी दस्तावेज जुटाने का आरोपित मयंक कपूर तथा बैंक अधिकारी और बिक्री टीम के सदस्य शामिल हैं.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63 आधार कार्ड, 60 पैन कार्ड, अलग-अलग लोगों की 55 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, 11 सिम कार्ड, सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, सात चेकबुक, सात डेबिट कार्ड, 60 हजार रुपये नकद और करीब 150 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस को आशंका है कि बरामद दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाने में किया जाना था.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर साधा निशाना
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सवाल खड़े किए हैं. हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया है कि विदेश यात्रा से लौटते समय भगवंत मान ने कथित तौर पर कस्टम नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद कस्टम अधिकारियों ने उनके सामान की जांच की और जुर्माना लगाया। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 50 हजार रुपये का कस्टम जुर्माना लगाए जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इस मामले को लेकर भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है.
कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के विरोध में मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शनकारी मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने के विरोध में भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुख्यालय की ओर जा रहे थे.
नीरज बवाना गिरोह से जुड़े एक युवक गिरफ्तार
उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस ने नवीन बाली-नीरज बवाना गिरोह से कथित तौर पर जुड़े एक युवक को गिरफ्तार कर गैंगवार की आशंका के बीच बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अलीपुर में गोगी गिरोह के एक सदस्य को निशाना बनाने की योजना बना रहा था. उसके पास से तीन सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, पांच देसी पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा चोरी की एक सुजुकी एक्सेस स्कूटी भी बरामद हुई है, जो आदर्श नगर थाने में दर्ज चोरी के मामले से जुड़ी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ बवाना, कंझावला और एनआईए थानों में आर्म्स एक्ट, डकैती और अपहरण से जुड़े तीन पूर्व आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस संबंध में कश्मीरी गेट थाने में 23 अक्टूबर को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
आशुतोष रांका और सौरव दास की कोर्ट में पेशी
CJP नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को आज दोपहर 3 बजे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश होना है. दोनों को पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था. हालांकि, उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉन्ड और उससे जुड़ी शर्तों को लेकर आज की कार्यवाही अहम मानी जा रही है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है.
चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा ज्ञान और बोध अमर है. इसी बोध के कारण भारत भी हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है. क्योंकि भारत शब्द का अर्थ ही है जो ज्ञान और प्रकाश के अनुसंधान में लगा हो. जब देश की आजादी के 75 वर्ष का अवसर आया तब मेरे मन में विचार आया था कि हमें इस अवसर को भारत का प्रेरणा मंच तो बनाना ही है, हमें भारत के स्वरुप को भी जीवंत करना है जो अमृत विचारों को जीना जानता है.
पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दी प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "चूंकि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी की मुख्य चुनौती है, इसलिए स्वाभाविक है कि वे ऐसी बातें कहेंगे. लेकिन आज सवाल चुनाव आयोग के भीतर चल रहे आंतरिक विवाद और उसकी जवाबदेही व पारदर्शिता को लेकर है. इन मुद्दों को सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है? वही नेता जिन्हें आप 'पप्पू' कहते थे, वे अब विपक्ष के नेता हैं और उनकी पार्टी ने उन्हें यह नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है...
संजय राउत के बयान पर नंद किशोर गुर्जर का पलटवार
बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मेरा बयान विवादित है. क्या किसी लोकतांत्रिक देश में सरकार को गिराने की बात करना जायज है? क्या यह देशद्रोह नहीं है? संजय राउत ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के विरोध-प्रदर्शन के बाद दिया. उन्होंने कहा कि अप्रैल तक सरकार गिरा दी जाएगी और पीएम मोदी को सत्ता से हटा दिया जाएगा. मेरा कहना है कि संजय राउत के इस बयान की जांच होनी चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए.
बिजली संकट पर फूटा गुस्सा:
हरियाणा के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों से अधिक समय से बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में बिजली न होने से परेशान स्थानीय लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
सुबह 10 बजे तक 8 प्रतिशत मतदान दर्ज
गाजियाबाद में 13 केंद्रों पर बने 75 मतदेय स्थलों पर मेरठ खंड स्नातक के 31169 और मेरठ खंड शिक्षक के 9845 मतदाता मतदान करेंगे. सुबह 10 बजे तक 8 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.
गाजियाबाद में आज विधान परिषद चुनाव
गाजियाबाद में शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से 13 मतदान केंद्रों पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. मेरठ सहारनपुर मंडल की शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए जिले के 13 मतदान केंद्रों पर कुल 75 बूथ बनाए गए हैं. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 60 बूथों पर तकरीबन 31000 मतदाता है जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 बूथों पर 9900 मतदाता हैं.
प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में गाड़ियों पर पाबंदी
ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक पर्सनल और कमर्शियल गाड़ियों पर प्रस्तावित प्रतिबंधों को लेकर सरकार से पहले 15 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाने की मांग की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा को पत्र लिखकर अपील की है कि इन प्रतिबंधों को लंबी अवधि के लिए लागू करने से पहले इनके प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन किया जाए, ताकि यह साफ हो सके कि इस फैसले से वायु गुणवत्ता (AQI) में कितना वास्तविक और मापनीय सुधार होता है.
लोनी में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग
गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार रात बाइक सवार तीन हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. बंथला-चिरोड़ी मार्ग पर घटना को अंजाम दिया गया. चिरोड़ी निवासी सोनू अपने दोस्त के साथ चाऊमीन खाने के लिए ठेले के पास खड़ा हुआ था. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाश पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया.
दिल्ली के स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका
दिल्ली के स्कूली खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच ने 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 के लिए अंडर-19 सॉफ्टबॉल टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत लड़कों और लड़कियों के लिए 23 और 24 अक्टूबर को ओपन ट्रायल किए जाएंगे. ट्रायल में चुने जाने वाले खिलाड़ियों को करीब तीन सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद चयनित खिलाड़ी चंडीगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे.
दिल्ली में गिर रहा तापमान
दिल्ली-एनसीआर में रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार हैं. जबकि, दिन के समय भी मौसम आमतौर पर आरामदायक बना रहेगा. गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जबकि, न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा. यहां पर आर्द्रता का स्तर 42 से 96 फीसदी तक रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि साफ आसमान के चलते रात के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है.