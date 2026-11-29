दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एकयूआई

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ग्राफ एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ाना शुरू हो गया है. रविवार, 29 नवंबर 2026 को दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है. एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर हालत चिंताजनक बन गए हैं. मौसम में बदलाव और हवा की रफ्तार सुस्त होने से प्रदूषण में इजाफा देखा गया है. बीते दो सप्ताह तक देश की राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बरकरार था लेकिन आज अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद AQI अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गया है. हालात नोएडा गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के भी ठीक नहीं है.



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पहुंचने के साथ अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है दिल्ली की अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रिकॉर्ड हुआ है तो वहीं कई इलाके ऐसे नहीं है जहां एकयूआई 400 के पार पहुंच गया है. दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 और चांदनी चौक में 428 दर्ज किया गया है. कल दिल्ली का औसत एकयूआई 293 था जो कि आज तकरीबन 36 पॉइंट बढ़ा है.



वही गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242, नोएडा का 246 और ग्रेटर नोएडा का एक यूआई 235 दर्ज किया गया है. गाजियाबाद में सबसे प्रदूषण चल रहा वेद विहार लोनी है यहां एक यूआई 366 रिकॉर्ड हुआ है वही नोएडा में सबसे अधिक प्रदूषण सेक्टर 62 में दर्ज किया गया है यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पहुंच गया है. मौसम में बदलाव होने से अब आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर में और बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है



फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण की कई पाबंदियां लागू है लेकिन इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होना तो दूर लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर किए गए सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं. फिलहाल आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को अभी और प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.



जिस तरह से लगातार प्रदूषण स्तर में इजाफा हो रहा है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गया है तो ऐसे में संभावना है कि यदि प्रदूषण स्तर में और इजाफा होता है तो दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां लागू की जा सकती है.