दिल्ली में दो डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा, हवा भी बेहद खराब

उत्तर भारत में सक्रिय दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान है. दिल्ली मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मंगलवार सुबह हल्का कुहासा पड़ा और दृश्यता करीब 1,200 मीटर रही. बुधवार को भी कुहासा रहने का आसार हैं. वहीं नई दिल्ली में मंगलवार को डेटा रिकॉर्ड करने वाले 58 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 34 स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता 'खराब', 19 पर मॉडरेट और 5 पर बहुत खराब कैटेगरी में रही.IMD के 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' ने अनुमान लगाया है कि अगले 3 दिन तक दिल्ली की हवा बेहद खराब रहने की संभावना है.