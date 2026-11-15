Delhi-NCR Live Update: ITO स्थित छठ घाट पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी, आज डूबते सूर्य को 'संध्या अर्घ्य' देंगे श्रद्धालु

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो शूटरों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित से जुड़े दो कथित शूटरों विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीप उर्फ दीपक सिंह को गिरफ्तार कर मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन के आवास के बाहर गोलीबारी की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है, जैसा कि द प्रिंट हिंदी और अन्य मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है.पुलिस ने दीप उर्फ दीपक सिंह को मुंबई से और विकास ठाकुर उर्फ विक्की को दिल्ली से पकड़ा है.दीपक सिंह 3 अक्टूबर को अमृतसर (पंजाब) में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर 'मैड संधू' की हत्या के मामले में भी वांछित था और करीब एक महीने से मुंबई में छिपा हुआ था.