Delhi-NCR Live Update:नरेला में रॉकेट पेट में घुसने से दस साल के बच्चे की मौत

दिल्ली में दीपावली पर दर्दनाक हादसा,रॉकेट बच्चे के पेट में लगा हुई मौत

नरेला थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में रविवार रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि परिवार में पूजा-पाठ के बाद आतिशबाजी की जा रही थी. इसी दौरान 10 साल का बच्चा भी पटाखे जला रहा था. परिजनों के मुताबिक, बच्चा रॉकेट चला रहा था, तभी रॉकेट की दिशा बदलकर उसकी तरफ आ गया और पेट में जा लगा. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जानकारी में पटाखे के हाथ में फटने की बात भी सामने आई थी. हादसे के तुरंत बाद परिजन बच्चे को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.