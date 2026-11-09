Delhi-NCR Live Update:नरेला में रॉकेट पेट में घुसने से दस साल के बच्चे की मौत
Published : November 9, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 1:22 PM IST
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नोएडा पार्क में बर्थडे पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष, एक की मौत
नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र के नया बांस गांव के पास स्थित एक पार्क में जन्मदिन मनाने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली बात पर शुरू हुए झगड़े में दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें आईं. उपचार के दौरान 25 वर्षीय अमित की मौत हो गई, जबकि उसका साथी शिवम घायल हो गया. शिवम को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
दिल्ली में दीपावली पर दर्दनाक हादसा,रॉकेट बच्चे के पेट में लगा हुई मौत
नरेला थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में रविवार रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि परिवार में पूजा-पाठ के बाद आतिशबाजी की जा रही थी. इसी दौरान 10 साल का बच्चा भी पटाखे जला रहा था. परिजनों के मुताबिक, बच्चा रॉकेट चला रहा था, तभी रॉकेट की दिशा बदलकर उसकी तरफ आ गया और पेट में जा लगा. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जानकारी में पटाखे के हाथ में फटने की बात भी सामने आई थी. हादसे के तुरंत बाद परिजन बच्चे को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.