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Delhi-NCR Live Update:दिल्ली में प्रदूषण की मार, AQI बहुत खराब श्रेणी में

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Delhi-NCR NEWS Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2026 at 7:17 AM IST

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Updated : November 6, 2026 at 7:45 AM IST

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LIVE FEED

7:41 AM, 6 Nov 2026 (IST)

गफ्फार बाजार में देर रात लगी भीषण आग

दिल्ली के गफ्फार बाजार की चैन वाली गली के 13 ब्लॉक में पुरी प्लाजा में एक दुकान में भीषण आग लग गई. दमकलकर्मी टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य जारी है.आग पर काबू पाने के लिए कुल 22 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं. बचाव कार्य जारी है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.

7:22 AM, 6 Nov 2026 (IST)

चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में तीन ठेकेदार गिरफ्तार

पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित गली शीश महल में गुरूवार को निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना के संबंध में फरीदाबाद जिले के दौज तहसील के सिरोही गांव के तीन ठेकेदारों - सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान - को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज 105 बीएनएस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

6:57 AM, 6 Nov 2026 (IST)

राजधानी दिल्ली में आज मौसम रहेगा साफ,चलेंगी हवाएं

राजधानी दिल्ली में सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, आनंद विहार के आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 350 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है.वहीं मौसम विभाग ने भारत के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है लेकिन बारिश को लेकर दिल्ली के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है इसलिए मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है. इस दौरान करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है

Last Updated : November 6, 2026 at 7:45 AM IST

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