Delhi-NCR Live Update:दिल्ली में प्रदूषण की मार, AQI बहुत खराब श्रेणी में

राजधानी दिल्ली में आज मौसम रहेगा साफ,चलेंगी हवाएं

राजधानी दिल्ली में सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, आनंद विहार के आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 350 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है.वहीं मौसम विभाग ने भारत के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है लेकिन बारिश को लेकर दिल्ली के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है इसलिए मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है. इस दौरान करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है