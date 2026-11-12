Delhi-NCR Live Update:दिल्ली-एनसीआर में दूध हुआ 4 रुपया महंगा, आज से लागू नई कीमतें

दिल्ली-एनसीआर में रसोई का बजट एक बार फिर गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि आम आदमी की रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत यानी दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है. त्योहारी सीजन के ठीक बाद प्रमुख दुग्ध आपूर्तिकर्ता कंपनी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. ये नई और बढ़ी हुई कीमतें 12 नवंबर 2026 (गुरुवार) से लागू हो गई है.