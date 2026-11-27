दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार,पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई 300 से नीचे

राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दर्ज किए जाने से लोगों को जहरीली हवा से थोड़ी निजात मिली है.पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई का ग्राफ 300 से नीचे ही है. जिसे प्रदूषण से थोड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है .यह कहना गलत नहीं होगा कि वायु गुणवत्ता में सुधार का सिलसिला जारी है.आमतौर पर जब एक्यूआई 300 के ऊपर रहता है, तो स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती हैय लेकिन, पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई का ग्राफ लगातार गिर रहा है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है.