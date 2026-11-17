Delhi-NCR Live Update: दिल्ली में गैंगवार!खजूरी खास में 25 से ज्यादा चलीं गोलियां
Published : November 17, 2026 at 9:10 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:29 AM IST
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गाजियाबाद में महिला से चेन छीनने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने सोमवार देर रात चिरोड़ी चौकी के पास हुई मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. बदमाश ने साथी के साथ लोनी के चिरोड़ी बाजार में 31 अक्टूबर को एक महिला के गले से चेन छीनने की घटना को अंजाम दिया था. बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है. उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.
खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, ITO के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 349 है, जिसे 'बहुत खराब' की श्रेणी में रखा गया है.
दिल्ली के खजूरी खास में गैंगवार, 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग,एक की मौत
दिल्ली के खजूरी खास में सोमवार देर शाम गैंगवार के दौरान समीर उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात में 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई. पुलिस को अनवर ठाकुर-हारून और नसीम दुर्दानी गैंग के बीच पुरानी रंजिश का शक है.पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार देर शाम जीरो पुश्ता स्थित कैंप कार्यालय के पास फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाइक सवार बदमाशों ने समीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फरार हो गए. पुलिस घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है.समीर को 8-9 गोलियां लगी हैं.सूत्रों का दावा है कि नसीम दुर्दानी भी वारदात के समय मौके पर मौजूद था और उसने फायरिंग की. वारदात के समय समीर के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था. किसी तरह उसने भागकर जान बचाई.