Delhi-NCR Live Update: दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली में प्रदूषण का 287 दिनों का रिकॉर्ड टूटा... AQI 400 के पार

दिल्ली में मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 दर्ज किया गया. जो पिछले 287 दिनों में सबसे खराब हवा है. इससे पहले 20 जनवरी को AQI 378 दर्ज किया गया था.दिल्ली में बुधवार को लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जो 297 है. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग (धुंध) की एक घनी परत छाई रही. शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 पर पहुंच गया, जबकि 10 निगरानी स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. इसके साथ ही अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा.