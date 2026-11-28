दिल्ली के बारा हिंदू राव में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में

नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP निहारिका भट्ट ने बताया कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की STF, एंटी-नारकोटिक्स सेल और फॉरेनर्स सेल को संयुक्त रूप से गुप्त सूचना मिली थी कि बारा हिंदू राव थाना क्षेत्र में एक परिवार रह रहा है, जिस पर बांग्लादेशी नागरिक होने का संदेह है. उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि परिवार के सभी छह सदस्य बांग्लादेशी नागरिक हैं. परिवार में तीन पुरुष, एक महिला और दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिसका मुखिया मोहम्मद जागीर हुसैन है. वे लंबे समय से भारत में रह रहे थे और पिछले पांच-छह वर्षों से बारा हिंदू राव इलाके में रहकर मजदूरी कर रहे थे. वे फोन कॉल और IMO ऐप के माध्यम से बांग्लादेश में अपने परिजनों के संपर्क में थे. हमारी टीमों ने उनसे गहन पूछताछ की है और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है. उन्हें देश से वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया के लिए FRRO दिल्ली के समक्ष पेश किया गया है.