Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, पारा लुढ़कने से बढ़ी कंपकंपी
Published : November 28, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 7:26 AM IST
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दिल्ली के बारा हिंदू राव में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP निहारिका भट्ट ने बताया कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की STF, एंटी-नारकोटिक्स सेल और फॉरेनर्स सेल को संयुक्त रूप से गुप्त सूचना मिली थी कि बारा हिंदू राव थाना क्षेत्र में एक परिवार रह रहा है, जिस पर बांग्लादेशी नागरिक होने का संदेह है. उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि परिवार के सभी छह सदस्य बांग्लादेशी नागरिक हैं. परिवार में तीन पुरुष, एक महिला और दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिसका मुखिया मोहम्मद जागीर हुसैन है. वे लंबे समय से भारत में रह रहे थे और पिछले पांच-छह वर्षों से बारा हिंदू राव इलाके में रहकर मजदूरी कर रहे थे. वे फोन कॉल और IMO ऐप के माध्यम से बांग्लादेश में अपने परिजनों के संपर्क में थे. हमारी टीमों ने उनसे गहन पूछताछ की है और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है. उन्हें देश से वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया के लिए FRRO दिल्ली के समक्ष पेश किया गया है.
दिल्ली में भीषण ठंड और कोहरे के बीच हवा भी खराब
दिल्ली में मौसम विभाग ने शनिवार के लिए कुछ जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं 29 नवंबर तक दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.दिल्ली में शनिवार से अगले तीन दिन तक आसमान साफ रहेगा. हालांकि कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा. कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिलेगा. दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 1.6°C से 3.0°C रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम -1.6°C से -3.0°C रहने का अनुमान है. सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से 10 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.