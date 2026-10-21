Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-एनसीआर में दशहरे के बाद मौसम ने ली करवट, कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी
Published : October 21, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:28 AM IST
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दिल्ली के सीलमपुर में चाकूबाजी की घटना
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, सीलमपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने सेंट्रल पार्क में चाकूबाजी की एक घटना हुई, जिसमें सुभान नाम का 21 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सुभान को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया. पुलिस हमलावरों की पहचान करने और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
दशहरे के बाद मौसम ने ली करवट
दशहरा खत्म होते ही दिल्ली-एनसीआर में मौसम का असर अलग-अलग नजर आने लगा है. बुधवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा दिखाई दिया. अक्षरधाम के पास CWG अपार्टमेंट्स के नजदीक बायोडायवर्सिटी पार्क में घना कोहरा रहा, जबकि राजधानी के दूसरे हिस्सों में भी सुबह के समय धुंध की हल्की परत देखने को मिली. मंगलवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. दिन में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा और बारिश नहीं हुई. बुधवार को भी दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान है. दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ सकता है और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.