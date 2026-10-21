Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-एनसीआर में दशहरे के बाद मौसम ने ली करवट, कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी

दशहरे के बाद मौसम ने ली करवट

दशहरा खत्म होते ही दिल्ली-एनसीआर में मौसम का असर अलग-अलग नजर आने लगा है. बुधवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा दिखाई दिया. अक्षरधाम के पास CWG अपार्टमेंट्स के नजदीक बायोडायवर्सिटी पार्क में घना कोहरा रहा, जबकि राजधानी के दूसरे हिस्सों में भी सुबह के समय धुंध की हल्की परत देखने को मिली. मंगलवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. दिन में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा और बारिश नहीं हुई. बुधवार को भी दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान है. दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ सकता है और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.