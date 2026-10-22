Delhi-NCR Live Update: दिल्ली हाईकोर्ट में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई आज, पुलिस के शांति बॉन्ड नोटिस को दी चुनौती

दिल्ली के दशहरा मेले में झूले की दुर्घटना के बाद महिला की मौत

दिल्ली के विकासपुरी के F ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में हुई घटना के संबंध में, दिल्ली पुलिस ने बताया कि घायल हुए दो लोगों की पहचान 35 वर्षीय रवि और 27 वर्षीय गुड़िया के रूप में हुई है. RML अस्पताल में इलाज के दौरान गुड़िया की मौत हो गई. इसके चलते, मामले में BNS की धारा 106 जोड़ी गई है. रवि का इलाज चल रहा है. उसकी हालत गंभीर है, लेकिन स्थिर है. मृतका अविवाहित थी और मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. वह उत्तम नगर में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती थी और दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.