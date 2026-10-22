Delhi-NCR Live Update: दिल्ली हाईकोर्ट में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई आज, पुलिस के शांति बॉन्ड नोटिस को दी चुनौती
Published : October 22, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 8:16 AM IST
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दिल्ली में दमघोंटू हवा
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 238 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है.
नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज
स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) के सामने शांति बांड भरने संबंधी दिल्ली पुलिस के नोटिस को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.बुधवार को जब यह मामला न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष आया तो अदालत ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई- मृतक की बहन
दिल्ली के विकासपुरी मेले में झूले से गिरने के बाद एक महिला की मौत पर मृतक गुड़िया की बहन पूजा ने बताया कि हादसा 1 बजे हुआ था. हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए. वहां पर 2 पुलिसकर्मी आए थे. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. मेला अभी भी चालू है. हम इंसाफ की मांग करते हैं.
दिल्ली के दशहरा मेले में झूले की दुर्घटना के बाद महिला की मौत
दिल्ली के विकासपुरी के F ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में हुई घटना के संबंध में, दिल्ली पुलिस ने बताया कि घायल हुए दो लोगों की पहचान 35 वर्षीय रवि और 27 वर्षीय गुड़िया के रूप में हुई है. RML अस्पताल में इलाज के दौरान गुड़िया की मौत हो गई. इसके चलते, मामले में BNS की धारा 106 जोड़ी गई है. रवि का इलाज चल रहा है. उसकी हालत गंभीर है, लेकिन स्थिर है. मृतका अविवाहित थी और मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. वह उत्तम नगर में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती थी और दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण सुबह के समय लुटियंस दिल्ली (इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास) धुंध की गहरी परत देखी जा रही है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 244 दर्ज किया गया है, जो 'खराब' (Poor) श्रेणी में आता है. कुछ इलाकों में रात और सुबह के शुरुआती घंटों में यह स्तर इससे भी अधिक था. प्रदूषण के इस बढ़े स्तर को देखते हुए दिल्ली में GRAP का पहला चरण (Stage I) लागू कर दिया गया है. इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं.