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Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची,GRAP-2 की पाबंदियां लागू

GRAP 2 restrictions imposed
Delhi-NCR NEWS Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2026 at 7:38 AM IST

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Updated : November 3, 2026 at 9:22 AM IST

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LIVE FEED

9:14 AM, 3 Nov 2026 (IST)

सीटीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर किया अनुरोध

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भाई दूज के दिन 11 नवंबर तक दिल्ली में किसी भी प्रकार की रैली या विरोध प्रदर्शन की अनुमति ना दी जाए. दिल्ली में, विशेष रूप से कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, राजघाट आदि क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, विरोध प्रदर्शन या विरोध मार्च की अनुमति न देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि अनुमान के अनुसार, पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण अब तक 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

9:03 AM, 3 Nov 2026 (IST)

दिल्ली में नजर आने लगा स्टेज-II ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

दिल्ली में स्टेज-II ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-II) लागू किया गया है, जिसका क्रियान्वयन भी देखने को मिलने लगा है.आज मंगलवार को नगर निगम अधिकारियों ने अकबर रोड पर पानी छिड़कने के अभियान के लिए ट्रक पर लगे वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए हैं.

8:54 AM, 3 Nov 2026 (IST)

दिल्ली में दिवाली से पहले, ग्रीन पटाखे केवल तीन दिन ही बेचे जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने दिवाली से पहले 7 नवंबर और त्योहार के दिन 8 नवंबर को तय समय के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. दोनों दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे.वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। 4, 5 और 6 नवंबर को पटाखे बेचने की अनुमति है.

8:08 AM, 3 Nov 2026 (IST)

शाहदरा थाना विवाद मामले में गृह मंत्रालय का एक्शन

दिल्ली में शाहदरा थाना विवाद और उसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए धरने के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को पुराना पुलिस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

शाहदरा थाना विवाद मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ निलंबित
शाहदरा थाना विवाद मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ निलंबित (ETV Bharat)

7:27 AM, 3 Nov 2026 (IST)

दिल्ली-NCR में GRAP-2 की पाबंदियां लागू

दिल्ली में अब एएक्यूआई 300 के पास पहुंच गया है, जिसके बाद ग्रैप की स्टेज-2 को लागू कर दिया है. ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का प्लान है, जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. धूल नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ उपायों को पहली स्टेज में ही मर्ज कर दिया गया था. डीजल जनरेटर सेट (डीजी सेट) और एनसीआर के साथ आसपास के राज्यों से आने वाली बीएश-IV या उससे पुराने मानक की बसों के प्रवेश से जुड़े उपायों को स्टेज-2 से हटाकर स्टेज-1 में शामिल किया गया.

Last Updated : November 3, 2026 at 9:22 AM IST

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