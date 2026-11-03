Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची,GRAP-2 की पाबंदियां लागू
Published : November 3, 2026 at 7:38 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 9:22 AM IST
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सीटीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर किया अनुरोध
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भाई दूज के दिन 11 नवंबर तक दिल्ली में किसी भी प्रकार की रैली या विरोध प्रदर्शन की अनुमति ना दी जाए. दिल्ली में, विशेष रूप से कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, राजघाट आदि क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, विरोध प्रदर्शन या विरोध मार्च की अनुमति न देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि अनुमान के अनुसार, पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण अब तक 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
दिल्ली में नजर आने लगा स्टेज-II ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
दिल्ली में स्टेज-II ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-II) लागू किया गया है, जिसका क्रियान्वयन भी देखने को मिलने लगा है.आज मंगलवार को नगर निगम अधिकारियों ने अकबर रोड पर पानी छिड़कने के अभियान के लिए ट्रक पर लगे वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए हैं.
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#WATCH | Delhi: Municipal authorities deploy truck-mounted water sprinklers to undertake water sprinkling operations on Akbar Road as Stage-II Graded Response Action Plan (GRAP-II) enforced across the region. (Visuals from Akbar Road & India Gate shot around 7:00 am) https://t.co/b8n40XuKPJ— ANI (@ANI) November 3, 2026
दिल्ली में दिवाली से पहले, ग्रीन पटाखे केवल तीन दिन ही बेचे जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने दिवाली से पहले 7 नवंबर और त्योहार के दिन 8 नवंबर को तय समय के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. दोनों दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे.वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। 4, 5 और 6 नवंबर को पटाखे बेचने की अनुमति है.
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VIDEO | Delhi: Green crackers to be sold only on November 4, 5 and 6 ahead of Diwali. DCP North District Niharika Bhatt says, “The Supreme Court has issued guidelines regarding the use of firecrackers during Diwali. November 4, 5 and 6 have been designated as the days for selling firecrackers, while they can be burst only on November 7 and 8. Specific time slots have also been prescribed: 6 am to 7 am and 8 pm to 10 pm. Firecrackers can be burst only on these designated days and during these hours. Only green firecrackers are permitted. Their packaging must carry a QR code to verify their green-cracker certification, along with the batch number.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
शाहदरा थाना विवाद मामले में गृह मंत्रालय का एक्शन
दिल्ली में शाहदरा थाना विवाद और उसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए धरने के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को पुराना पुलिस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
दिल्ली-NCR में GRAP-2 की पाबंदियां लागू
दिल्ली में अब एएक्यूआई 300 के पास पहुंच गया है, जिसके बाद ग्रैप की स्टेज-2 को लागू कर दिया है. ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का प्लान है, जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. धूल नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ उपायों को पहली स्टेज में ही मर्ज कर दिया गया था. डीजल जनरेटर सेट (डीजी सेट) और एनसीआर के साथ आसपास के राज्यों से आने वाली बीएश-IV या उससे पुराने मानक की बसों के प्रवेश से जुड़े उपायों को स्टेज-2 से हटाकर स्टेज-1 में शामिल किया गया.
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#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around Anand Vihar is 278, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (VIsuals shot at 6:15 am) https://t.co/38wEIT95N6— ANI (@ANI) November 3, 2026