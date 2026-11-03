Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची,GRAP-2 की पाबंदियां लागू

दिल्ली-NCR में GRAP-2 की पाबंदियां लागू

दिल्ली में अब एएक्यूआई 300 के पास पहुंच गया है, जिसके बाद ग्रैप की स्टेज-2 को लागू कर दिया है. ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का प्लान है, जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. धूल नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ उपायों को पहली स्टेज में ही मर्ज कर दिया गया था. डीजल जनरेटर सेट (डीजी सेट) और एनसीआर के साथ आसपास के राज्यों से आने वाली बीएश-IV या उससे पुराने मानक की बसों के प्रवेश से जुड़े उपायों को स्टेज-2 से हटाकर स्टेज-1 में शामिल किया गया.