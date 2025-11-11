दिल्ली में धमाके के बाद UP में हाई अलर्ट; मथुरा-मिर्जापुर-लखनऊ समेत कई शहरों में अफसरों की मीटिंग, बढ़ाई गई सुरक्षा

धीरेंद्र शास्त्री 13 को पहुंचेंगे मथुरा, बढ़ाई गई निगरानी, 3000 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

मथुरा : दिल्ली में बम धमाके के बाद मथुरा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता धार्मिक यात्रा 13 नवंबर को मथुरा पहुंचेगी. 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इसका समापन होगा. इसे लेकर अफसरों ने बैठक की. सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा.

पुलिस लाइन में सभागार में मंगलवार की सुबह इंटेलिजेंट ब्यूरो, एलआईयू, इंटेलिजेंस, आगरा रेंज एडीजी, डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी के साथ पुलिस लाइन के सभागार में हाई लेवल बैठक की गई. अनेक बिंदुओं पर अधिकारियों से सुरक्षा संबंधी जानकारी ली गई.

अफसरों ने निर्देश दिए कि धार्मिक स्थान, भीड़भाड़ और बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए. सुबह और शाम गाड़ियों की चेकिंग की जाए. मंदिरों की सुरक्षा में कोई चूक न हो. मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान, शाही ईद गाह मस्जिद, वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर की सुरक्षा में चूक न करने के लिए कहा गया.

अफसरों ने ड्रोन से निगरानी करने के लिए भी कहा. धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली छतरपुर से प्रारंभ हुई थी. 13 नवंबर को जनपद के कोसीकला कोर्ट वन पहुंचेगी. इस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए. ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरों के निगरानी की जाएगी.

पुलिसकर्मी, पीएसी के साथ आरएएफ भी तैनात रहेगी. पदयात्रा के दौरान 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. आगरा रेंज एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया एक रेगुलर बैठक सिक्योरिटी फीचर के लिए की गई है. सुरक्षा एजेंसी से जो भी सुझाव आते हैं उन पर अमल किया जाता है. प्रदेश सरकार के जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उनको जल्द पूरा किया जाता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह फैलता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.