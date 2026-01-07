ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा: शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दो बिल समेत कई समितियों की रिपोर्ट होंगी पेश

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र
दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
January 7, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही सदन में दो महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे. साथ ही कई कैग रिपोर्ट भी सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सदन में पेश की जाएंगी. विधानसभा सचिव रंजीत सिंह द्वारा जारी कार्य सूची के अनुसार तीसरे दिन की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रश्नकाल से लेकर के विधेयक प्रस्तुति तक कई अहम विषय शामिल होंगे. कार्य सूची के अनुसार बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे. इसके बाद विशेष उल्लेख के तहत नियम 280 के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मामलों को सदन के पटल पर उठाया जाएगा. फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी.

साथ ही 31 मार्च 2020-2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकारी संबंधी राजस्व, आर्थिक सामाजिक और सामान्य क्षेत्र उपकरणों पर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार से संबंधित विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के निष्पादन से संबंधित वर्ष 2023 की कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भी दिल्ली सरकार से सम्बंधित राज्य वित्त लेखा परीक्षा की कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष से संबंधित और 2024 की कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार से संबंधित 2024 की कैग रिपोर्ट संख्या 5 पेश की जाएगी. वहीं, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जल बोर्ड से संबंधित कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. इस तरह सरकार आज कुल 7 कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में रहेगी. इसके बाद विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली जनविश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2026 को सदन के पटल पर रखेंगे. इसके साथ ही श्रम मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठा संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा.

इसके अलावा मंगलवार को सदन में पेश की गई कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट की सहमति से सदन को अवगत कराया जाएगा. इसके अलावा विधायक अजय महावर और अभय वर्मा द्वारा लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. जबकि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा पर्यावरण की वर्तमान स्थिति तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों के संबंध में अपना वक्तव्य भी देंगे. वहीं, शिक्षा मंत्री आशीष सूद राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के संबंध में वक्तव्य देंगे. विधायक अनिल शर्मा द्वारा अटल कैंटीन योजना के सफल के क्रियान्वयन पर दिल्ली सरकार को बधाई दी जाएगी.

अंत में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मंत्री रविंद्र सिंह इन्द्राज द्वारा चर्चा जारी रहेगी. कुल मिलाकर बुधवार को होने वाला विधानसभा सत्र नीतिगत फैसलों और जनहित के मुद्दों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

