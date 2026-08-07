Delhi Assembly: प्रश्न काल को लेकर, मिलावटी खाद्य पदार्थ और अस्पताल में सुविधाओं की कमी पर बरसे AAP

प्रश्न कल को लेकर विधानसभा में हंगामा

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ तो एजेंडे में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई. उसके बाद विपक्ष के आरोपों का मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जवाब दिया. कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में प्रश्न कल हुआ ही नहीं करते थे. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का पहला दिन है लेकिन विपक्ष की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही. पिछले 5 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार में पांच प्रश्न काल भी नहीं हुए. विपक्ष ने अगर यह सवाल उठाया है तो उन्हें जवाब भी सुनना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात यह है की नेता विपक्ष सदन से गायब है जो कि यह साबित करता है कि आखिर विपक्ष कितना गंभीर है.