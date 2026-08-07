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Delhi Assembly: प्रश्न काल को लेकर, मिलावटी खाद्य पदार्थ और अस्पताल में सुविधाओं की कमी पर बरसे AAP

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 11:39 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 4:45 PM IST

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नई दिल्ली: विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया. कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के साथ हुई. सदन के इस सत्र को लेकर जहां एक ओर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व और कड़े इंतजाम किए गए, वहीं दूसरी ओर सदन के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और नए विधेयकों की प्रस्तुति शामिल होने के कारण राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी तेज हो गई है. मानसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक दिन पहले गुरुवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

LIVE FEED

4:42 PM, 7 Aug 2026 (IST)

जो संकल्प था उसे हमने पूरा किया- रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ने गुप्ता लक्ष्मी योजना पर कहा कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की बहनों के साथ हमारा जो वादा था जो संकल्प था उसे हमने पूरा किया. ढाई हजार रुपए महीने देने का इस काम को हमने 1 अगस्त से पोर्टल खोलकर लागू कर दिया है और जिसमें साढ़े 4 लाख से ज्यादा बहनों ने पंजीकृत किया है. बहुत ही सरल पोर्टल है मैं ये समझती हूं कि ये रक्षा सूत्र विश्वास के साख बहनों ने मुझे बंधा है उस रक्षा को हमेशा मैं उनको दूंगी. उनकी रक्षा, सुरक्षा, और उनके सुख-दुख में हमेशा मैं खड़ी रहूंगी.

1:10 PM, 7 Aug 2026 (IST)

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने विधानसभा में उठाया अवैध ओयो और गेस्ट हाउस का मुद्दा

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा नियमों का उल्लंघन करते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र मोतीनगर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ओयो जैसे कमरे, गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं. ये सब बिना लाइसेंस, बिना फायर सेफ़्टी के चल रहे हैं. इन जगहों पर संचालित गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है. साथ ही, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता उत्पन्न हो रही है. इसके कारण पार्किंग, क़ानून व्यवस्था और कॉलोनियों की शांति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए. मंत्री से निवेदन है कि DMs को आदेश देकर ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए.

12:54 PM, 7 Aug 2026 (IST)

प्रश्न कल को लेकर विधानसभा में हंगामा

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ तो एजेंडे में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई. उसके बाद विपक्ष के आरोपों का मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जवाब दिया. कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में प्रश्न कल हुआ ही नहीं करते थे. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का पहला दिन है लेकिन विपक्ष की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही. पिछले 5 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार में पांच प्रश्न काल भी नहीं हुए. विपक्ष ने अगर यह सवाल उठाया है तो उन्हें जवाब भी सुनना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात यह है की नेता विपक्ष सदन से गायब है जो कि यह साबित करता है कि आखिर विपक्ष कितना गंभीर है.

11:47 AM, 7 Aug 2026 (IST)

आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन

दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता 650 करोड़ रुपए दवा घोटाला का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन
विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

11:43 AM, 7 Aug 2026 (IST)

लक्ष्मी योजना पर सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना पर कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी दिल्ली की बहनें खुश हैं और जो वादा हमने दिल्ली की बहनों से किया वो हम निभा पा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं दिल्ली की बहनों से कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा से उनके साथ हूं. पीएम मोदी की नेतृत्व वाली ये सरकार उनके साथ है. उनके सम्मान में, उनके सशक्तिकरण के लिए हम सदैव निर्णय लेंगे.

11:37 AM, 7 Aug 2026 (IST)

दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा, "देश में एक बहुत बड़ी योजना आने जा रही है। यह हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत 2500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है... इसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था। आज हम सरकार को, मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं... ये एक वो सोच है जो बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। इसके लिए आज विधानसभा जरूर मुख्यमंत्री को बधाई देगी। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं... पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई, दिल्ली में दंगे करवाए, इस पर भी आज जरूरी चर्चा की जानी चाहिए..."

Last Updated : August 7, 2026 at 4:45 PM IST

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