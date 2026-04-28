उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, सीएम धामी बोले- रावण का अंत भी माता सीता के अपमान की वजह से हुआ

सीएम धामी बोले- रावण का अंत भी माता सीता के अपमान की वजह से हुआ

विधानसभा में हंगामे के बीच सीएम धामी ने अपने संबोधन कहा कि विपक्ष ने देश की गरीब बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचा. आज उज्ज्वला योजना ने मातृ शक्ति को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई. राज्य में सिलिंडर की कोई कमी नहीं होगी. चारधाम यात्रा की शानदार शुरुआत हुई है. इतनी भीड़ है कि कुछ लोग रील बनाकर विरोध करने लगे. आपको हमारा विरोध करना है तो करें, लेकिन चारधाम को ही बदनाम करने पर उतर आए, ये सही नहीं है. सीएम धामी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया, कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाता, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चला जाता. मोदी जी इसका श्रेय विपक्ष को भी देने को तैयार थे. सीएम ने कहा कि 11 वर्षों में जेंडर बजट में पांच गुना की वृद्धि हुई है. बजट में बेटियों के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है. 11 वर्षों में देश में संस्थागत प्रसव 61 से बढ़कर 97% हो गया. सुकन्या समृद्धि के तहत 8.2 % की ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री लाभ दिया जा रहा है. सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष भूल गया कि रावण का अंत भी माता सीता के अपमान की वजह से हुआ था. उनेहोंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि किसी राज्य की सीटें नहीं घटेंगी. अगर मातृशक्ति को आरक्षण मिल जाता, तो किसी का क्या जाता. सीटें बढ़ जाती तो महिलाओं को उनका हक मिल जाता. बढ़ी सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलनी थीं. तो फिर कांग्रेस ने इसे रोकने का काम क्यों किया.