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दतिया उपचुनाव 2026 LIVE : दतिया सीट के लिए वोटिंग शुरू, कांग्रेस प्रत्याशी ने किया 100% जीत का दावा

DATIA BY ELECTION VOTING LIVE
दतिया उपचुनाव 2026 LIVE (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:06 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 9:12 AM IST

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दतिया : मध्य प्रदेश की हॉट सीट दतिया के उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है. लगभग सवा दो लाख मतदाता आज यहां बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे. बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद दतिया सीट एक बार फिर सुर्खियों में थी, कहा ये भी जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने का असर यहां मतदान में भी देखने मिलेगा. दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी. मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं. कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े के निर्देशन में बुधवार को 291 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरित की गई थी.

LIVE FEED

9:12 AM, 30 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याल सिंह ने डाला अपना वोट

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनशाम सिंह ने किला स्थित मार्केटिंग सोसाइटी पोलिंग बूथ क्रमांक 184 पर वोट डाला.

8:59 AM, 30 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस प्रत्याशी ने किया 100% जीत का दावा

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याल सिंह ने कहा कि वे 100% चुनाव जीत रहे हैं.

कांग्रेस प्रत्याशी ने किया 100% जीत का दावा (Etv Bharat)

8:41 AM, 30 Jul 2026 (IST)

मॉकपोल के दौरान बदली एक वीवीपैट

इधर मतदान केंद्रों पर मतदान से पहले मॉकपोल भी हुए. इस दौरान एक वीवीपैट मशीन में समस्या आई, जिसे समय रहते बदल दिया गया था.

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मॉकपोल के दौरान बदली एक वीवीपैट (Etv Bharat)

8:40 AM, 30 Jul 2026 (IST)

क्या बोले पहले वोटर

पोलिंग क्रमांक 95 पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे स्थानीय वोटर बनवारी बौध कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आकर सबसे पहले वोट डाला है, उनका वोट दतिया के क्षेत्रीय और धरातल पर विकास की दरकार को लेकर है, वे अब दतिया में मौखिक नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर विकास चाहते हैं, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे प्राथमिकता हो यही सोचकर अपना वोट दिया है.

8:34 AM, 30 Jul 2026 (IST)

शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा मतदान : दतिया कलेक्टर

दतिया विधानसभा उपचुनाव पर कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा, " सभी पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग शुरू हो गई है. अभी तक, पूरे इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग चल रही है. अच्छी बात यह है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए वोटरों को कोई परेशानी नहीं हो रही है. मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट डालें."

8:32 AM, 30 Jul 2026 (IST)

डर-मुक्त दतिया के लिए बिना डरे वोट करें : आशुतोष

दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने पीटीआई से कहा, " मैं दतिया के सभी वोटर्स को शुभकामनाएं देता हूं और हर वोटर से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील करता हूं. लोकतंत्र में मतदान हमारी आवाज की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है. मैं सभी से अपील करता हूं कि वे बाहर आएं और डर-मुक्त दतिया के लिए बिना डरे वोट करें.

8:24 AM, 30 Jul 2026 (IST)

संवेदनशील बूथों पर कंट्रोल रूम से नजर

पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने बताया कि दतिया सीट के कई संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरों की जगह कंट्रोल रूम से भी निगरानी रखी जा रही है.

8:20 AM, 30 Jul 2026 (IST)

इस वजह से दतिया में हो रहे उपचुनाव

2023 में इस सीट से जीते कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव होने थे.

8:14 AM, 30 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस-बीजेपी में सीधी टक्कर

कांग्रेस ने दतिया सीट से घनश्याल सिंह को मौका दिया है जबकि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए आशुतोष तिवारी पर दांव खेला है.

8:12 AM, 30 Jul 2026 (IST)

मतदान केंद्र पर सुबह से लगी लाइन

मतदान केंद्र पर सुबह से लगी लाइन

8:08 AM, 30 Jul 2026 (IST)

वोटिंग शुरू होते ही मोहन यादव ने किया पोस्ट

दतिया उपचुनाव की वोटिंग शुरू होते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, '' पहले मतदान, फिर जलपान. दतिया विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें. आपका वोट दतिया के उज्ज्वल भविष्य और मजबूत लोकतंत्र की नींव है. मत देकर विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें.''

8:07 AM, 30 Jul 2026 (IST)

दतिया सीट में हैं इतने वोटर्स

दतिया उपचुनाव में कुल 2,20,344 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें 1,16,088 पुरुष और 1,04,246 महिलाएं हैं.

Last Updated : July 30, 2026 at 9:12 AM IST

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