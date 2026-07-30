दतिया उपचुनाव 2026 LIVE : दतिया सीट के लिए वोटिंग शुरू, कांग्रेस प्रत्याशी ने किया 100% जीत का दावा

शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा मतदान : दतिया कलेक्टर

दतिया विधानसभा उपचुनाव पर कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा, " सभी पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग शुरू हो गई है. अभी तक, पूरे इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग चल रही है. अच्छी बात यह है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए वोटरों को कोई परेशानी नहीं हो रही है. मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट डालें."