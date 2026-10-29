Darbhanga MLC Result LIVE: दरभंगा स्नातक सीट पर मतगणना के दौरान बड़ा उलटफेर

बीजेपी के सर्वेश कुमार और आरजेडी के अनिल झा के बीच मुख्य मुकाबला

चुनाव में अब मुख्य मुकाबला सर्वेश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अनिल झा के बीच सिमट गया है. फिलहाल एलिमिनेशन राउंड के तहत दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती जारी है. इस प्रक्रिया के नियम के तहत सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को नीचे से क्रमवार तरीके से रेस से बाहर किया जा रहा है. बाहर होने वाले प्रत्याशियों के बैलेट पेपरों में दर्ज दूसरी वरीयता के वोटों की जांच की जा रही है, और यह वोट जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में होते हैं, उन्हें तय वोट मूल्य के अनुसार उनके खाते में जोड़ दिया जा रहा है.