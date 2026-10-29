Darbhanga MLC Result LIVE: दरभंगा स्नातक सीट पर मतगणना के दौरान बड़ा उलटफेर
Published : October 29, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:14 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना में 7 सीटों पर उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट तक मिल गए लेकिन दरभंगा स्नातक सीट पर अब भी पेंच फंसा हुआ है. यहां पर काउंटिंग जारी है. मतगणना के तीसरे दिन भी एलिमिनेशन राउंड की गिनती चल रही है.
बिहार की 8 MLC सीटों की मतगणना के नतीजे
- दरभंगा ग्रेजुएट : सर्वेश कुमार (BJP) की बढ़त
- दरभंगा शिक्षक : सुरेश प्रसाद राय (जनसुराज) जीते
- कोसी ग्रेजुएट : एन के यादव (बीजेपी) जीते
- सारण शिक्षक : राहुल राज ( निर्दलीय) जीते
- तिरहुत शिक्षक : नरेंद्र प्रसाद सिंह ( BJP) जीते
- तिरहुत ग्रेजुएट : वंशीधर ब्रजवासी ( निर्दलीय) जीते
- पटना शिक्षक : डॉ संजीव कुमार (RJD) जीते
- पटना ग्रेजुएट : नीरज कुमार ( JDU) जीते
LIVE FEED
अब दूसरे वरीयता नूरानी के वोटों की गिनती
दरभंगा स्नातक सीट पर गणना जारी है. दूसरे वरीयता जिसमें नूरानी की गिनती होनी है, उसका बस बंडल बना है. तीन बजे के बाद गिनती शुरू होगी.
जीत से पहले मिली बधाई
दरभंगा स्नातक सीट पर नतीजों से पहले जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने उम्मीदवार को बधाई दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ''बिहार विधान परिषद चुनाव में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.''
दरभंगा स्नातक सीट पर नतीजों का इंतजार
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार सर्वेश कुमार और आरजेडी उम्मीदवार अनिल कुमार के बीच 1046 वोटों का अंतर. मतगणना जारी.
दरभंगा MLC चुनाव, कब आएंगे नतीजे?
दरभंगा MLC चुनाव, किसका बजेगा डंका?
- बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे
- आरजेी के अनिल कुमार झा पीछे
- जन सुराज पार्टी के इम्तियाज नूरानी पीछे
सर्वेश कुमार 1046 वोटों से आगे
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार सर्वेश कुमार 1046 वोटों से आगे. सर्वेश कुमार को 19,897 वोट मिले हैं, जबकि अनील कुमार झा को 18,851 मत मिले हैं.
दरभंगा स्नातक सीट पर तीसरे दिन भी काउंटिंग
मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुए 48 घंटे बीत गए हैं लेकिन दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट नहीं आया है. इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर है. जीत के लिए करीब 35 हजार वोट चाहिए.
छात्र नेता दिलीप कुमार हुए भावुक
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना में हार के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार भावुक हुए. उन्होंने कहा कि, ''सभी मतदाताओं को दिल से धन्यवाद जिन्होंने निस्वार्थ भाव मे मुझे वोट देकर हौसला बढ़ाया. छात्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं और आगे लड़ते रहेंगे.''
दरभंगा स्नातक चुनाव, द्वितीय वरीयता के रुझान से बढ़ा रोमांच
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में अब द्वितीय वरीयता के मतों का हस्तांतरण से मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है. अब तक एलिमिनेशन प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रत्याशियों के मतों के हस्तांतरण में अनिल कुमार झा और सर्वेश कुमार को मिले वोट के आंकड़े इस प्रकार हैं. छात्र नेता दिलीप कुमार यादव और जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज के मतों का हस्तांतरण भी निर्णायक हो सकता है. यदि इन प्रत्याशियों के मतों से अनिल कुमार झा को अच्छी संख्या में वोट मिलते हैं, तो मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है.
द्वितीय वरीयता के मतों का ट्रेंड :
- ब्रह्मदेव यादव: अनिल झा 119, सर्वेश कुमार 70
- डब्बू खान: अनिल झा 116, सर्वेश कुमार 39
- रविन्द्र यादव: अनिल झा 284, सर्वेश कुमार 77
- आदित्य झा: अनिल झा 223, सर्वेश कुमार 236
- संजय देव कन्हैया: अनिल झा 107, सर्वेश कुमार 159
दरभंगा स्नातक सीट पर RJD के अनिल झा का बड़ा कमबैक
दरभंगा स्नातक निर्वाचन की मतगणना में आरजेडी के अनिल झा ने बड़ा कम बैक किया है और वोटों के अंतर को कम करके 1046 वोट से पीछे चल रहे हैं. बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे हैं.
बीजेपी के सर्वेश कुमार 1614 मतों से आगे, दूसरे वरीयता में भी निकले RJD से आगे
अब तक करीब 35-35 उम्मीदवार इस रेस से बाहर हो चुके हैं और मैदान में सिर्फ आखिरी 4-5 प्रत्याशी ही बचे हैं. इस पड़ाव पर सर्वेश कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल झा से लगभग 1614 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं. दूसरी वरीयता की वोटिंग पूरी हो चुकी है. दूसरी तरफ, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने करीब 10 फीसदी वोटों को अवैध घोषित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं.
बीजेपी के सर्वेश कुमार और आरजेडी के अनिल झा के बीच मुख्य मुकाबला
चुनाव में अब मुख्य मुकाबला सर्वेश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अनिल झा के बीच सिमट गया है. फिलहाल एलिमिनेशन राउंड के तहत दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती जारी है. इस प्रक्रिया के नियम के तहत सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को नीचे से क्रमवार तरीके से रेस से बाहर किया जा रहा है. बाहर होने वाले प्रत्याशियों के बैलेट पेपरों में दर्ज दूसरी वरीयता के वोटों की जांच की जा रही है, और यह वोट जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में होते हैं, उन्हें तय वोट मूल्य के अनुसार उनके खाते में जोड़ दिया जा रहा है.
जानें, विजयी प्रत्याशी को जीत के लिए कितने वोट चाहिए?
63,820 वैध मतों के आधार पर शुरुआती जीत का कोटा 31,911 वोट बनता है. इस हिसाब से सर्वेश कुमार को 15,796 और अनिल कुमार झा को 17,296 अतिरिक्त वोट चाहिए.
|अब द्वितीय वरीयता में क्या होगा?
कुल मतपत्र: 69,141
वैध मत: 63,820
अवैध मत: 5,321
द्वितीय वरीयता के वोटों में बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे, 1614 मतों से बनाई बढ़त
कांग्रेस के रजनीकांत पाठक जी के द्वितीय वरीयता के वोटों की गणना हो चुकी है. जिसमें बीजेपी के सर्वेश कुमार 1614 मतों से आगे चल रहे हैं.
सबकी नजरें द्वितीय वरीयता के शेष मतों की गिनती पर टिकी हैं. कुल 35 प्रत्याशी मैदान से बाहर हो चुके हैं. अब केवल पांच प्रत्याशियों के दूसरी वरीयता के मतों की गिनती जारी है. कांग्रेस के रजनीकांत पाठक जी के द्वितीय वरीयता का वोटों का गणना हो चुका है. जिसमें सर्वेश कुमार 1614 मत से अनील झा से आगे हैं.
सर्वेश कुमार (NDA) — 18,922 वोट
अनिल कुमार झा (RJD) — 17,308 वोट
वोटों का अंतर : 1,614
दरभंगा स्नातक सीट, बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे
दरभंगा स्नातक सीट पर एलिमिनेशन प्रक्रिया के तहत वोटों की गिनती जारी है. इससे पहले बुधवार देर रात वोटों की गिनती पूरी हो गई. प्रथम वरीयता के आधार पर बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे चल रहे हैं. अभी तक कुल 69,141 वोटों की गिनती हुई है. जिसमें बीजेपी के सर्वेश कुमार को 16115 वोट, आरजेडी के अनिल झा को 14615 वोट, जबकि इम्तियाज नूरानी 10227 वोट मिले. सर्वेश कुमार और अनिल झा के बीच कांटे की टक्कर हैं. अब दूसरी वरीयता के मतों से दरभंगा स्नातक सीट का फैसला होगा.