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Himachal Monsoon Update: मानसून सीजन में तीन दिन में 11 लोगों की मौत, 61 संड़कें बंद और 48 ट्रांसफार्मर ठप

HIMACHAL MONSOON LANDSLIDE CASUALTY
हिमाचल में मानसून से तबाही (EYV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 11:47 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 12:15 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में 8 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने शुक्रवार 3, 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मानसून अपने साथ एक बार फिर से तबाही लेकर आया है. प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और नदी-नालों में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस साल मानसून सीजन में 3 दिन में विभिन्न हादसों में 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं.

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12:08 PM, 3 Jul 2026 (IST)

48 ट्रांसफार्मर ठप, 27 पेयजल योजनाएं बाधित

इस साल मानसून सीजन में 48 ट्रांसफार्मर ठप हैं और 27 पेयजल योजनाएं बाधित हैं. शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटिहार के अनुसार, हिमाचल प्रदेश भर में जून महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 101 मिलीमीटर के आसपास का है. लेकिन, इस साल जून महीने में 66 से 68 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई है जो सामान्य से 35 फीसदी कम है. इस बार सभी जिलों में मिनिमम 10 फीसदी कम बारिश होने की संभावना है.

Damage During Himachal Monsoon Season
भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (@DepartmentOfRevenue)

11:23 AM, 3 Jul 2026 (IST)

मानसून सीजन में तीन दिन में 11 लोगों की मौत

हिमाचल में मानसून की दस्तक भले ही धीमी हुई है, लेकिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और जगह-जगह सड़क बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इस साल मानसून सीजन में महज तीन दिन में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि, 12 लोग घायल हुए हैं. राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बरसात में अभी तक एक कच्चा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि 7 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. भारी बारिश से दो गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में एक एनएच-5 समेत 60 सड़कें बंद है. 48 ट्रांसफार्मर भी ठप है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बिजली समस्या उत्पन्न हो गई है. वहीं, भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में 27 जल आपूर्ति सेवा बाधित हैं.

Damage During Himachal Monsoon Season
हिमाचल मॉनसून सीज़न में नुकसान (@DepartmentOfRevenue)
Last Updated : July 3, 2026 at 12:15 PM IST

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