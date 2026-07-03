Himachal Monsoon Update: मानसून सीजन में तीन दिन में 11 लोगों की मौत, 61 संड़कें बंद और 48 ट्रांसफार्मर ठप

मानसून सीजन में तीन दिन में 11 लोगों की मौत

हिमाचल में मानसून की दस्तक भले ही धीमी हुई है, लेकिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और जगह-जगह सड़क बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इस साल मानसून सीजन में महज तीन दिन में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि, 12 लोग घायल हुए हैं. राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बरसात में अभी तक एक कच्चा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि 7 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. भारी बारिश से दो गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में एक एनएच-5 समेत 60 सड़कें बंद है. 48 ट्रांसफार्मर भी ठप है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बिजली समस्या उत्पन्न हो गई है. वहीं, भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में 27 जल आपूर्ति सेवा बाधित हैं.