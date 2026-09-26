उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कें डूबीं, गिरे मकान, उफान पर नदियां

कानपुर में झमाझम बारिश, जलभराव से लोग परेशान

कानपुर : शहर में लगातार 24 घंटे से अधिक समय से जोरदार बारिश हो रही है. प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है. शुक्रवार को पूरा दिन बारिश होने के बाद शनिवार को भी सुबह से तेज बारिश होती रही. चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग में 24 घंटे के अंदर 175 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसकी पुष्टि मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पाण्डेय ने की. उन्होंने बताया अभी तक सितंबर में 200 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो सामान्य बारिश के आंकड़े से बहुत अधिक है. कानपुर में सितंबर में 169 मिमी बारिश आमतौर पर होती है.

शहर की अधिकतर गलियां बनीं टापू

शहर के गोविंद नगर, किदवई नगर, स्वरुप नगर, बर्रा, मोतीझील चौराहा, मरियमपुर चौराहा, काकादेव, शास्त्री नगर, पांडु नगर, मकड़ीखेड़ा समेत अन्य स्थानों पर देर रात से हुए जलभराव के बाद स्थिति बदहाल है. मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा जहां-जहां से शिकायतें आ रही हैं, वहां समस्या का समाधान कराया जा रहा है. वहीं ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन पर पेड़ गिरने की वजह से घंटों लाइट नहीं आई. जिससे लोगों की मुश्किलें दो गुनी हो गईं.