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उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कें डूबीं, गिरे मकान, उफान पर नदियां

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UP में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 6:14 PM IST

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उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से अधिक समय से लगातार भीषण बारिश का दौर जारी है. इसके कारण नदी-नालों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है. वहीं, शहरों में जगह-जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है और लोग बेहद परेशान हैं. पढ़िए हर जिले का हाल....

LIVE FEED

6:13 PM, 26 Sep 2026 (IST)

गोरखपुर: भारी बारिश के चलते ट्रैक पर गिरे 40 पेड़, ट्रेनों के संचालक प्रभावित

गोरखपुर: जनपद में लगातार तीसरे दिन हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है. बरसात की वजह से रेलवे ट्रैक पर कई जगह पेड़ गिरने से रेल यातायात भी बाधित हुआ है. कई ट्रेने की टाइमिंग पर असर पड़ा है. दिल्ली गोरखपुर रूट की महत्वपूर्ण ट्रेनें वैशाली और गोरखधाम, बाघ एक्सप्रेस, एलटीटी और बांद्रा एक्सप्रेस गोंडा से लेकर बस्ती के बीच कई जगह खड़ी हैं. 15566 नंबर की नई दिल्ली ललित ग्राम और 15556 बटिंडा -गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस देर से चल रही है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि लखनऊ मंडल में लखनऊ गोरखपुर व गोंडा बहराइच रेल खंड पर लगभग 40 पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. रेल लाइनों से गिरे पेड़ को हटाया जा रहा है और बिजली सप्लाई भी दुरुस्त की जा रही है, लेकिन भारी बारिश से रेलवे के प्रयासों पर पानी फिर रहा है.

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ट्रैक पर गिरे 40 पेड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

6:05 PM, 26 Sep 2026 (IST)

भारी बारिश के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन

लखीमपुर खीरी : गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों और घरों में भगवान गणेश की स्थापित प्रतिमाओं का भारी बारिश के बीच अनंत चौदस को शारदा नदी में विसर्जन किया गया. हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के पर्व पर भगवान गजानन के भक्तों ने अपने-अपने घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों में प्रतिमाओं की स्थापना की थी. भक्तों ने बताया कि इस बार भारी बारिश के चलते शोभायात्रा नहीं निकाली जा सकी. पूजन अर्चन के बाद गणपति बप्पा की की प्रतिमाओं का नदी में विसर्जन किया गया.

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प्रतिमाओं का विसर्जन (Photo Credit; ETV Bharat)

5:57 PM, 26 Sep 2026 (IST)

हरदोई : भीषण बारिश, दीवार गिरने से किसान की मौत, 4 मवेशी हताहत

हरदोई : जिले में मूसलाधार बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. कछौना थाना क्षेत्र के फत्तेपुर मजरा गाजू गांव में घर की कच्ची दीवार गिरने से 55 वर्षीय किसान सुंदरलाल पुत्र रामचरण की मलबे में दबकर मौत हो गई. इधर बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पिपरी में दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर 4 भैंसों की मौत हो गई है. राजकीय इंटर कॉलेज स्थित मौसम वेधशाला के इंचार्ज डॉ. रमेश वर्मा के अनुसार, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 214.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. 25 से 27 सितंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी है. जिला प्रशासन ने जर्जर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में जाने की अपील की है. साथ ही, आपात स्थिति में सहायता के लिए नंबर 9454416606 जारी किया है.

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हरदोई में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)

5:47 PM, 26 Sep 2026 (IST)

महराजगंज : नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट

महराजगंज: जनपद में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आ रहे पानी के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं. शनिवार दोपहर वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर पानी का डिस्चार्ज बढ़कर 3 लाख 400 क्यूसेक पहुंच गया. वहीं, नेपाल के देवघाट में दोपहर 1:15 बजे 4 लाख 42 हजार 800 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया. बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नदी क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिन-रात अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन के मुताबिक, सोहगीबरवा क्षेत्र की तीन ग्राम पंचायतों के आठ राजस्व गांवों पर विशेष नजर रखी जा रही है. कटान प्रभावित क्षेत्रों में टीमें तैनात हैं. तटबंधों की भी लगातार निगरानी की जा रही है. फिलहाल राप्ती बैराज समेत अन्य नदियों की स्थिति नियंत्रण में बताई गई है और जिले में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है. हालांकि नेपाल से बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए राजस्व टीमों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

5:40 PM, 26 Sep 2026 (IST)

लखीमपुर खीरी में बारिश का कहर, भरभराकर गिर दो मकान

लखीमपुर खीरी : जनपद में भी बीते 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इसी दौरान मझगई थाना क्षेत्र के भगवंत नगर गांव में दो घर भरभराकर गिर गए. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है. जगतपाल पुत्र असर्फी लाल ने बताया कि इस छप्परनुमा घर में दो परिवार रह रहे थे. बारिश से दीवारें गीली होकर अचानक गिर गईं, जिससे घर का सारा सामान मलबे में दब गया. हालांकि, सभी लोग सुरक्षित हैं.

5:27 PM, 26 Sep 2026 (IST)

कानपुर में झमाझम बारिश, जलभराव से लोग परेशान

कानपुर : शहर में लगातार 24 घंटे से अधिक समय से जोरदार बारिश हो रही है. प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है. शुक्रवार को पूरा दिन बारिश होने के बाद शनिवार को भी सुबह से तेज बारिश होती रही. चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग में 24 घंटे के अंदर 175 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसकी पुष्टि मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पाण्डेय ने की. उन्होंने बताया अभी तक सितंबर में 200 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो सामान्य बारिश के आंकड़े से बहुत अधिक है. कानपुर में सितंबर में 169 मिमी बारिश आमतौर पर होती है.

शहर की अधिकतर गलियां बनीं टापू

शहर के गोविंद नगर, किदवई नगर, स्वरुप नगर, बर्रा, मोतीझील चौराहा, मरियमपुर चौराहा, काकादेव, शास्त्री नगर, पांडु नगर, मकड़ीखेड़ा समेत अन्य स्थानों पर देर रात से हुए जलभराव के बाद स्थिति बदहाल है. मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा जहां-जहां से शिकायतें आ रही हैं, वहां समस्या का समाधान कराया जा रहा है. वहीं ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन पर पेड़ गिरने की वजह से घंटों लाइट नहीं आई. जिससे लोगों की मुश्किलें दो गुनी हो गईं.

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कानपुर में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 26, 2026 at 6:14 PM IST

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