Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड का बढ़ा असर,कोहरे की चादर में लिपटे कई इलाके
Published : November 22, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:25 AM IST
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दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की मार,कई इलाकों में AQI 300 तक पहुंचा
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के करीब है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है.मौसम विभाग के अनुसार कि राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे की आफत बढ़ने के आसार हैं.मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिन में हल्के बादल रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है.दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है.हालांकि, पिछले वर्षों की तुलना में मौसम संबंधी कारकों के चलते इस बार प्रदूषण का स्तर कम है.इसके बावजूद राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है।
दिल्ली-NCR में सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है.दिल्ली-NCR में रविवार की शुरुआत कोहरे और ठंडी हवा के साथ हुई, सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली का तापमान 16 डिग्री था, ह्यूमिडिटी 84 प्रतिशत थी और हवा की रफ्तार सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसी वजह से प्रदूषण नीचे ही जमा रहा. आज दिल्ली का AQI- 360 डिग्री दर्ज किया गया है. जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहेगा, IMD के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज भी घना कोहरा छा सकता है, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी यही हाल रहेगा, सुबह धुंध, दिन में हल्की धूप और रात को सर्दी बढ़ने वाली है.