दिल्ली-NCR में सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है.दिल्ली-NCR में रविवार की शुरुआत कोहरे और ठंडी हवा के साथ हुई, सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली का तापमान 16 डिग्री था, ह्यूमिडिटी 84 प्रतिशत थी और हवा की रफ्तार सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसी वजह से प्रदूषण नीचे ही जमा रहा. आज दिल्ली का AQI- 360 डिग्री दर्ज किया गया है. जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहेगा, IMD के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज भी घना कोहरा छा सकता है, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी यही हाल रहेगा, सुबह धुंध, दिन में हल्की धूप और रात को सर्दी बढ़ने वाली है.