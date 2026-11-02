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Delhi-NCR Live Update: दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ा,हवा की गुणवत्ता हुई खराब

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दिल्ली एनसीआर में ठंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2026 at 8:44 AM IST

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Updated : November 2, 2026 at 8:56 AM IST

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LIVE FEED

8:54 AM, 2 Nov 2026 (IST)

1 नवंबर को 7,279 वाहनों की जांच

दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करते हुए 1 नवंबर को 7,279 वाहनों की जांच की, जिनमें से 714 को वापस लौटा दिया गया और 38 वाहनों को जब्त कर लिया गया. दिल्ली यातायात पुलिस ने यह जानकारी दी. दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रविवार को पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी की.

8:42 AM, 2 Nov 2026 (IST)

कैसा रहेगा राजधानी दिल्ली का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका जताई है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है हालांकि आने वाले दिनों में भी कमोबेश इसी प्रकार का मौसम रहने का अनुमान जताया गया है राजधानी दिल्ली में सुबह-शाम ठंड शुरू हो गई हालांकि दिन में तेज धूप अभी भी गर्मी का एहसास करवा रही है.

Last Updated : November 2, 2026 at 8:56 AM IST

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