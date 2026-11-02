Delhi-NCR Live Update: दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ा,हवा की गुणवत्ता हुई खराब

कैसा रहेगा राजधानी दिल्ली का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका जताई है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है हालांकि आने वाले दिनों में भी कमोबेश इसी प्रकार का मौसम रहने का अनुमान जताया गया है राजधानी दिल्ली में सुबह-शाम ठंड शुरू हो गई हालांकि दिन में तेज धूप अभी भी गर्मी का एहसास करवा रही है.