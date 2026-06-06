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कॉकरोच जनता पार्टी का PROTEST LIVE: एयरपोर्ट से जंतर-मंतर के लिए निकले अभिजीत दिपके, भारी संख्या में पहुंच रहे युवा

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दिल्ली पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 9:38 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 10:04 AM IST

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंच गए हैं. CJP की ओर से आज 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था. दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से लेकर संसद मार्ग तक इस वक्त कड़ी सुरक्षा देखी जा रही है.

पूरे देश भर में चर्चा में बनी हुई कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आज जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती जंतर मंतर पर की गई है. जानकारी के मुताबिक अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे संसद मार्ग थाने जाएंगे. उसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दूर दूर से लोगों का आना शुरू हो गया है.

LIVE FEED

10:00 AM, 6 Jun 2026 (IST)

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की मिली अनुमति

प्रदर्शन से पहले दिपके का TWEET

9:47 AM, 6 Jun 2026 (IST)

दिल्ली पहुंचने के बाद CJP फाउंडर अभिजीत दिपके की पहली तस्वीर

'मैं हूं कॉकरोच' वाले पोस्टर लेकर जंतर-मंतर पहुंचे युवा, सुबह से जुट रही भारी भीड़

9:26 AM, 6 Jun 2026 (IST)

CJP को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिली

एयरपोर्ट से निकले अभिजीत दीपके, जंतर मंतर की ओर बढ़े

Last Updated : June 6, 2026 at 10:04 AM IST

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