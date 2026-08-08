मेरठ में सीएम योगी बोले-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रियों पर 3 दिन तक होगी पुष्प वर्षा

शनिवार को मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की. सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रियों पर आज ही नहीं, कल व परसों यानी (शिवरात्रि) तक हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा होगी. इस मौके पर ईटीवी भारत से बातचीत में युवाओं ने भी अपने मन की बात साझा की. सीएम ने कहा कि भक्ति, समर्पण, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता और समरसता का जीवंत उदाहरण कांवड़ ला रहे शिवभक्त प्रस्तुत कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कांवड़ मार्ग का हेलीकॉप्टर से जायजा भी लिया. पूरे कांवड़ मार्ग पर भी आज हेलिकॉप्टर से भी शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा की गई.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुजफ्फरनगर के शिवचौक में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है. मेरठ में मुझे जनप्रतिनिधियों संग कांवड़यात्रियों पर पुष्पवर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के भी लाखों शिवभक्त श्रद्धा व उत्साहवर्धन के साथ कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने हैं.