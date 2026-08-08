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मेरठ में सीएम योगी बोले-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रियों पर 3 दिन तक होगी पुष्प वर्षा

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मेरठ में कांवड़ियों पर सीएम योगी ने की फूलों की बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 11:20 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 2:04 PM IST

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ और मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया और शिवभक्तों पर फूलों की बारिश की. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के सभी कड़े इंतजाम किए गए.

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7:34 PM, 8 Aug 2026 (IST)

मेरठ में सीएम योगी बोले-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रियों पर 3 दिन तक होगी पुष्प वर्षा

शनिवार को मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की. सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रियों पर आज ही नहीं, कल व परसों यानी (शिवरात्रि) तक हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा होगी. इस मौके पर ईटीवी भारत से बातचीत में युवाओं ने भी अपने मन की बात साझा की. सीएम ने कहा कि भक्ति, समर्पण, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता और समरसता का जीवंत उदाहरण कांवड़ ला रहे शिवभक्त प्रस्तुत कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कांवड़ मार्ग का हेलीकॉप्टर से जायजा भी लिया. पूरे कांवड़ मार्ग पर भी आज हेलिकॉप्टर से भी शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा की गई.
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुजफ्फरनगर के शिवचौक में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है. मेरठ में मुझे जनप्रतिनिधियों संग कांवड़यात्रियों पर पुष्पवर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के भी लाखों शिवभक्त श्रद्धा व उत्साहवर्धन के साथ कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने हैं.

मेरठ में सीएम योगी. (Video Credit; ETV Bharat)

5:05 PM, 8 Aug 2026 (IST)

मेरठ में कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन, युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मेरठ में जिस वक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी पहुंचने वाले थे उससे कुछ मिनट पहले ही एक संदिग्ध द्रोन आसमान में उड़ रहा था. जिसे बिना अनुमति के उड़ता पाया गया, सूचना सिटी की स्वॉट टीम ने ड्रोन को आइडेंटिफाई किया और उसके लैंडिंग प्लेस पर तैनात ड्यूटी कर्मियों ने ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया.

पूछताछ में पकड़े गए युवक ने बताया कि वह मेडिकल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी ब्लॉगिंग की हॉबी है. वह कांवड़ यात्रा और इस बड़े आयोजन को कवर करना चाहता था. युवक ने नियमों की जानकारी न होने की बात कही है. वहीं एसएसपी अविनाश पाण्डेय ने बताया कि पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर उसमें मौजूद पूरी फुटेज ले ली है, साथ ही ड्रोन की फॉरेंसिक जांच कराए जाने की बात भी कही है.

2:57 PM, 8 Aug 2026 (IST)

मुजफ्फरनगर में हेलीकॉप्टर से CM योगी ने की पुष्पवर्षा, शिव चौक पर गूंजे जयकारे

कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर की हृदयस्थली शिव चौक पर शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की. आसमान से बरसते फूलों को देखकर कांवड़ियों में उत्साह और जोश भर गया. पूरा शिव चौक हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा. बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया.

मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा. (Video Credit; ETV Bharat)

2:54 PM, 8 Aug 2026 (IST)

पुष्प वर्षा के दौरान सीएम योगी के साथ राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, रालोद के बिजनौर और बागपत के सांसद भी मौजूद थे. सीएम योगी ने कांवड़ियों को श्रावण मास में कांवड लाने पर बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रसिद्ध शिवालयों पर पुष्प वर्षा हो रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.

  • सीएम 12 बजकर 15 मिनट पर हैलीपैड पर उतरे.
  • उसके बाद 12 बजकर 20 मिनट पर वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे.
  • इस दौरान मंच से लगभग 25 मिनट तक पुष्पवर्षा की.
मेरठ में बोले योगी. (Video Credit; ETV Bharat)

1:55 PM, 8 Aug 2026 (IST)

सीएम योगी ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, रास्ते में दिखीं अद्भुत झांकियां

बीजेपी नेताओं संग सीएम योगी का दौरा, योगी ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जिससे शिवभक्त गद गद हो गए.

सीएम ने कांवड़ियो पर बरसाए फूल. (Video Credit; ETV Bharat)

11:55 AM, 8 Aug 2026 (IST)

तैयारियां हुईं पूरी, हर तरफ लगी है पुलिस फोर्स

मेरठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं. कांवड़ियों को भी पूरी सुरक्षा मिल रही है. सीएम योगी के संबोधन के लिए स्टेज भी सज चुके हैं.

11:13 AM, 8 Aug 2026 (IST)

सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा में दिख रहे विविध रंग रूप, बज रहा DJ

सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा में भगवान भोलेनाथ के अनुयायियों के विविध रंग रूप दिख रहे हैं. डीजे भी बज रहा है और भक्ति में सराबोर होकर लगातार शिव भक्त अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं. ऐसे में मेरठ के दिल्ली दिल्ली देहरादून हाईवे समेत तमाम कांवड़ मार्ग पर इस वक्त पूरी तरह से माहौल शिवमयी हो गया है . भगवान भोलेनाथ के अनुयाई नाचते गाते भक्ति में लीन तल्लीन और झूमते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं. यहां श्रद्धालु विविध वेशभूषा और परिधान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं. डीजे के साथ सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. एक से बढ़कर एक झांकी हाईवे पर देखी जा सकती है. वहीं अलग-अलग शिव भक्तों की टोली में आस्था के विविध रंग रूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)
Last Updated : August 8, 2026 at 2:04 PM IST

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