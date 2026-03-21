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Himachal Budget 2026-2027 LIVE: सीएम सुक्खू ने शायराना अंदाज में किया केंद्र पर वार, RDG को लेकर साधा निशाना

सीएम सुक्खू पेश करेंगे हिमाचल का बजट
सीएम सुक्खू पेश करेंगे हिमाचल का बजट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 10:15 AM IST

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Updated : March 21, 2026 at 11:42 AM IST

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के बीच सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बार के बजट में क्या खास रहेगा. क्या ये जनता को राहत देने वाला बजट होगा. क्या यह प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा.

LIVE FEED

11:40 AM, 21 Mar 2026 (IST)

सीएम का शायराना अंदाज

सीएम ने कहा कि जंगलों के बदले में हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए था लेकिन उल्टे हमारी RDG भी बंद की गई. हमारे पानी के बदले भी हमारा हक नहीं मिला, शानन बिजली प्रोजेक्ट भी हमें नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि हमें हमारे हक भी नहीं मिल रहे हैं. आरडीजी ना मिलने पर सीएम सुक्खू ने शायराना अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता

सो ये किया कि मुझे वक्त पर ना दी

11:36 AM, 21 Mar 2026 (IST)

सीएम ने बजट भाषण पढ़ना जारी किया

भाजपा की नाराबाजी जारी, स्पीकर विधायकों से बैठने की अपील की. स्पीकर ने कहा कि जिस अपराधी शब्द से नेता प्रतिपक्ष आहत हुए है. उसे कार्रवाही से निकाल दिया है. इस शब्द को बजट भाषण से भी निकाल दिया गया है. सीएम सुक्खू बोले ये लोग बड़ी गलती फहमी में है. सीएम ने कहा आपने हल्ला करना है तो करते रहे, आपके समय में अधिकारी बजट बनाते थे, हमारा बजट मंत्रिमंडल बनाता है. सीएम सुक्खू ने कहा आप सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाएं, ऐसे नहीं चलेगा.

स्पीकर विपक्ष से सीट पर बैठने की अपील कर रहे हैं. स्पीकर ने कहा आपका प्रोटेस्ट दर्ज हो गया है, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं. सदन में शोर शराबा जारी है. सीएम ने बजट भाषण पढ़ना जारी किया

11:23 AM, 21 Mar 2026 (IST)

बजट भाषण शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा

हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट भाषण के दौरान अभूतपूर्व हंगामा देखने को मिला. सीएम सुक्खू ने जब RDG खत्म होने पर विपक्ष की तरफ से सहयोग न मिलने की बात कही तो विपक्ष के सदस्य भड़क गए. हंगामा इतना बढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर स्पीकर के आसन के समीप आ कर कुछ बोलने लगे. स्पीकर कुलदीप पठानियाअ ने सभी विपक्षी सदस्यों से बैठने की अपील की. बाद में सीएम सुक्खू ने बजट भाषण पढ़ना बंद कर दिया. हंगामा इतना अधिक था कि सदन को स्थगित करना पड़ा.

11:13 AM, 21 Mar 2026 (IST)

15 मिनट के लिए सदन स्थगित

बजट भाषण शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरु कर दिया और जोरदार नारेबाजी की है. दरअसल सीएम सुक्खू ने आरडीजी बंद करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में हिमाचल का हाथ छोड़ दिया. इस बात को हिमाचल की जनता भविष्य में याद रखेगी. विपक्ष के हंगामें के बाद सीएम सुक्खू ने बंद किया बजट भाषण पढ़ना. सदन 15 मिनट के लिए स्थगित.

11:13 AM, 21 Mar 2026 (IST)

सीएम सुक्खू ने बंद किया बजट भाषण पढ़ना.

सीएम नारेबाजी में ही बजट भाषण दे रहे हैं. सीएम के नजदीक पहुंचे विपक्ष के सदस्य. स्पीकर कर रहे सीटों पर बैठने की अपील कर रहे हैं. सदन में शोर शराबा जारी. सीएम सुक्खू ने बंद किया बजट भाषण पढ़ना.

11:09 AM, 21 Mar 2026 (IST)

सदन में विपक्ष की नारेबाजी शुरू

सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट ऐसे समय पेश किया जा रहा है, जब RDG बंद की गई है. हमने आम आदमी की सोच बजट में पेश की है. कठिन समय में ये बजट पेश किया जा रहा है. RDG बंद होने पर भाजपा को घेरा. भाजपा ने नहीं किया सहयोग. सदन में शोर शराबा शुरू. सदन में विपक्ष की नारेबाजी शुरू.

11:06 AM, 21 Mar 2026 (IST)

कठिन समय में किया जा रहा ये बजट पेश: सीएम सुखविंदर

बजट भाषण के शुरुआत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब हिमाचल प्रदेश की आरडीजी बंद कर दी गई है. कठिन समय में ये बजट पेश किया जा रहा है.

10:55 AM, 21 Mar 2026 (IST)

सीएम सुक्खू आज इलेक्ट्रिक गाड़ी में बजट पेश करने आए

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज इलेक्ट्रिक गाड़ी में बजट पेश हिमाचल विधानसभा पहुंचे. थोड़ी देर में पेश करेंगे हिमाचल का बजट. इस बार सीएम अपना चौथा बजट पेश करेंगे.

10:36 AM, 21 Mar 2026 (IST)

विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे. वहीं, बजट से पहले विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर एंट्री टेक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

बजट से पहले BJP विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन
बजट से पहले BJP विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन (ETV Bharat)
Last Updated : March 21, 2026 at 11:42 AM IST

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