Himachal Budget 2026-2027 LIVE: सीएम सुक्खू ने शायराना अंदाज में किया केंद्र पर वार, RDG को लेकर साधा निशाना

सीएम ने बजट भाषण पढ़ना जारी किया

भाजपा की नाराबाजी जारी, स्पीकर विधायकों से बैठने की अपील की. स्पीकर ने कहा कि जिस अपराधी शब्द से नेता प्रतिपक्ष आहत हुए है. उसे कार्रवाही से निकाल दिया है. इस शब्द को बजट भाषण से भी निकाल दिया गया है. सीएम सुक्खू बोले ये लोग बड़ी गलती फहमी में है. सीएम ने कहा आपने हल्ला करना है तो करते रहे, आपके समय में अधिकारी बजट बनाते थे, हमारा बजट मंत्रिमंडल बनाता है. सीएम सुक्खू ने कहा आप सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाएं, ऐसे नहीं चलेगा.

स्पीकर विपक्ष से सीट पर बैठने की अपील कर रहे हैं. स्पीकर ने कहा आपका प्रोटेस्ट दर्ज हो गया है, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं. सदन में शोर शराबा जारी है. सीएम ने बजट भाषण पढ़ना जारी किया