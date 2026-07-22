ETV Bharat / state

CJP Protest LIVE : CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, सुनवाई आज

जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन
जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन (Social Media)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 22, 2026 at 8:05 AM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 8:21 AM IST

Choose ETV Bharat

शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा घोटाला के खिलाफ जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया है. संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग हिरासत में लिए गए. मंगलवार शाम राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर दमन का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया.

LIVE FEED

8:18 AM, 22 Jul 2026 (IST)

पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट में संसद मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस याचिका को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की. लेकिन कोर्ट ने इस, याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आज यानि 22 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया. इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है.

8:09 AM, 22 Jul 2026 (IST)

जंतर-मंतर से सुबह की तस्वीरें

एक नाटकीय घटनाक्रम में, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर इस्तीफ़े की मांग को लेकर धरना दे रहे विपक्षी नेताओं—जिनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी (SP) के अखिलेश यादव शामिल थे को पुलिस ने ज़बरदस्ती हटा दिया.

7:59 AM, 22 Jul 2026 (IST)

दिल्ली में भारी बैरिकेडिंग

राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए रफी मार्ग समेत संसद भवन के पास कई सड़कों पर भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है.

Last Updated : July 22, 2026 at 8:21 AM IST

TAGGED:

CJP PROTEST LIVE
CJP PROTEST JANTAR MANTAR
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
COCKROACH JANTA PARTY
CJP PROTEST IN DELHI LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.