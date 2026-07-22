CJP Protest LIVE : CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, सुनवाई आज

पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट में संसद मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस याचिका को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की. लेकिन कोर्ट ने इस, याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आज यानि 22 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया. इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है.