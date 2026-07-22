CJP Protest LIVE : CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, सुनवाई आज
Published : July 22, 2026 at 8:05 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 8:21 AM IST
शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा घोटाला के खिलाफ जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया है. संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग हिरासत में लिए गए. मंगलवार शाम राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर दमन का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया.
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पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट में संसद मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस याचिका को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की. लेकिन कोर्ट ने इस, याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आज यानि 22 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया. इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है.
जंतर-मंतर से सुबह की तस्वीरें
एक नाटकीय घटनाक्रम में, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर इस्तीफ़े की मांग को लेकर धरना दे रहे विपक्षी नेताओं—जिनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी (SP) के अखिलेश यादव शामिल थे को पुलिस ने ज़बरदस्ती हटा दिया.
दिल्ली में भारी बैरिकेडिंग
राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए रफी मार्ग समेत संसद भवन के पास कई सड़कों पर भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है.