CJP Protest LIVE : भूख हड़ताल पर रहेंगे सोनम वांगचुक; जंतर-मंतर पर फिर जमावड़ा

दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दीं

दिल्ली में सोमवार को हुए विरोध मार्च पर कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि सिर्फ़ पुलिस ने ही लाठियां चलाईं. हमारे युवाओं को पीटा गया, उनके सिर फोड़ दिए गए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। सोनम सर की पत्नी गीतांजलि मैम के बाल खींचकर उन्हें ट्रक से बाहर निकाला गया... हमारे एक वॉलंटियर की पसलियां टूट गईं. हमने ऐसी बर्बरता की कभी उम्मीद नहीं की थी और न ही कभी देखी थी. कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दीं. साफ़ है कि उन्हें लोगों को पीटने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन इससे विरोध और बढ़ेगा. और ज़्यादा लोग दिल्ली आएंगे. जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते, हम यहां से नहीं हटेंगे. कल सरकार के साथ हुई बैठक पर उन्होंने कहा, हमें कोई जवाब नहीं मिला. 5 घंटे बर्बाद हो गए. अगर सरकार हमसे बात करना चाहती है, तो उन्हें अब यहां आना होगा.