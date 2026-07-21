CJP Protest LIVE : भूख हड़ताल पर रहेंगे सोनम वांगचुक; जंतर-मंतर पर फिर जमावड़ा
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि संसद तक मार्च मंगलवार को भी जारी रहेगा. संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में तनावपूर्ण हालात देखने को मिले. नीट (NEET) पेपर लीक मामले के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को 'संसद चलो' मार्च का आयोजन किया. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग भी किया.
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दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दीं
दिल्ली में सोमवार को हुए विरोध मार्च पर कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि सिर्फ़ पुलिस ने ही लाठियां चलाईं. हमारे युवाओं को पीटा गया, उनके सिर फोड़ दिए गए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। सोनम सर की पत्नी गीतांजलि मैम के बाल खींचकर उन्हें ट्रक से बाहर निकाला गया... हमारे एक वॉलंटियर की पसलियां टूट गईं. हमने ऐसी बर्बरता की कभी उम्मीद नहीं की थी और न ही कभी देखी थी. कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दीं. साफ़ है कि उन्हें लोगों को पीटने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन इससे विरोध और बढ़ेगा. और ज़्यादा लोग दिल्ली आएंगे. जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते, हम यहां से नहीं हटेंगे. कल सरकार के साथ हुई बैठक पर उन्होंने कहा, हमें कोई जवाब नहीं मिला. 5 घंटे बर्बाद हो गए. अगर सरकार हमसे बात करना चाहती है, तो उन्हें अब यहां आना होगा.