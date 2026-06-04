छत्तीसगढ़ निकाय और पंचायत चुनाव रिजल्ट LIVE UPDATES: नगर पंचायत शिवनंदनपुर में मतगणना शुरू

1 जून को निकायों और पंचायतों में हुआ चुनाव

पंचायत और निकायों में आम और उप निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से 1 जून को संपन्न हुआ था. नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 05 पद और पार्षद के 71 पदों के निर्वाचन के लिए बनाए गए 96 मतदान केन्द्रों में कुल 31 हजार 928 मतदाताओं में से 27 हजार 6 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.