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छत्तीसगढ़ निकाय और पंचायत चुनाव रिजल्ट LIVE UPDATES: नगर पंचायत शिवनंदनपुर में मतगणना शुरू

CG ELECTION LIVE UPDATES
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 8:12 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 9:15 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. मतगणना शुरू हो गई है.

LIVE FEED

9:00 AM, 4 Jun 2026 (IST)

नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में आज मतगणना

सूरजपुर: सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतगणना

शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन में होगी मतगणना

अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी कांग्रेस समेत तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में

15 वार्डो में पार्षद पद के 52 प्रत्याशियों ने लड़ा चुनाव

8:51 AM, 4 Jun 2026 (IST)

नगरीय निकायों के मतों की गणना, मतपेटी के माध्यम से पंचायत चुनाव

नगरीय निकायों के मतों की गणना 13 मतगणना स्थलों पर होगी.इसके लिए 395 अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई. त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदान, मतपेटी के माध्यम से कराए गए.

8:31 AM, 4 Jun 2026 (IST)

निकाय और पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत

1 जून को मतदान के बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय में 84.58 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में 78.61 प्रतिशत मतदान हुआ.

8:15 AM, 4 Jun 2026 (IST)

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे

त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य के 10, सरपंच के 34 और वार्ड पंच के 107 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों में मतदान 1 जून को हुआ. कुल 1लाख 2 हजार 797 मतदाताओं में से 79 हजार 968 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

8:11 AM, 4 Jun 2026 (IST)

1 जून को निकायों और पंचायतों में हुआ चुनाव

पंचायत और निकायों में आम और उप निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से 1 जून को संपन्न हुआ था. नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 05 पद और पार्षद के 71 पदों के निर्वाचन के लिए बनाए गए 96 मतदान केन्द्रों में कुल 31 हजार 928 मतदाताओं में से 27 हजार 6 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.

Last Updated : June 4, 2026 at 9:15 AM IST

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