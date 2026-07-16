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छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र LIVE: नवा रायपुर सेवाग्राम को लेकर सवाल जवाब के दौरान अजय चंद्राकर और भूपेश बघेल में बहस

CHHATTISGARH VIDHANSABHA LIVE
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 12:07 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हो रही है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. प्रश्नकाल में मछली पालन के लिए पट्टों का आबंटन, सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों के लक्ष्यों के विरुद्ध उर्वरकों का वितरण, फर्जी ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर उद्योगों की स्थापना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई,
नवा रायपुर में स्थित सेवा ग्राम का वित्तीय और भौतिक प्रतिनिधित्व सहित कई प्रश्न लगाए गए है.

LIVE FEED

12:04 PM, 16 Jul 2026 (IST)

प्रश्नकाल समाप्त, पत्रों को पटल पर रखा जा रहा

मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही खत्म होने के बाद सदन में पत्रों को पटल पर रखा जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रख रहे हैं.

लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 201 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगी.

दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खान एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग व वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 पटल पर रखेंगे.

11:55 AM, 16 Jul 2026 (IST)

नवा रायपुर सेवाग्राम को लेकर अजय चंद्राकर के सवाल पर सदन में बहस

नवा रायपुर सेवाग्राम को लेकर 125 करोड़ खर्च किया गया. अजय चंद्राकर ने कहा कि इसमें क्या हुआ है.

ओपी चौधरी ने कहा कि यह पिछली सरकार ने शुरू किया था. बिना किसी योजना के काम किया गया.

सेवाग्राम में करोड़ों खर्च करने को लेकर अजय चंद्राकर और मंत्री ओपी चौधरी के सवाल जवाब के बीच जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करने के लिए उठे तो चंद्राकर भड़क गए और उनके बात करने पर आपत्ति दर्ज करने लगे.

11:40 AM, 16 Jul 2026 (IST)

फर्जी ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर उद्योगों की स्थापना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल का सवाल

भपेश बघेल ने कहा कि तिल्दा के ग्राम अलदा में 'बालाजी स्पंज एवं आयरन लिमिटेड' और ग्राम देवरी-घुलघुल में अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड' की स्थापना, विस्तार, पर्यावरण NOC या भूमि आबंटन/डायवर्सन के लिए ग्रामसभा प्रस्ताव शासन को मिले ? इसमे नियम का ध्यान नहीं रखा गया.

भूपेश बघेल ने कहा- दोषियों के विरूद्ध कब तक ठोस कार्रवाई करेगी ?

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जो आरोप है उसे लेकर जांच कार्रवाई की गई है. जांच में यह पाया है मामले में गलत रिपोर्ट दी गई थी. इसकी जानकारी को थाने से मांग गया था. थाना ने बताया कि अज्ञात के नाम से FIR की गई है.

वित्त मंत्री ने कहा कि जांच कमिटी की जांच रिपोर्ट आ गई है. इस विवेचना में सरपंच या सचिव जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी.

सरकार के जवाब से नाराज कांग्रेस नेता सदन से बाहर निकले.

11:30 AM, 16 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने पूछा यूरिया खाद की कमी को लेकर प्रश्न, मंत्री का जवाब

कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने यूरिया खाद की कमी को लेकर कहा कि किसान परेशान है. आप अंदर से लेटर डालते हो कि इसको 48% और 52% विभाग उत्तर दिया है.

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 13 जुलाई 2026 तक 14 लाख 6 हजार 555 मीट्रिक टन भंडारण है. 5 लाख 88 हजार मीट्रिक टन निजी छेत्र का भंडारण दिया गया है. बस्तर और सरगुजा के इलाके में खाद नहीं पहुच पता था. हम उस इलाके में ज्यादा खाद भेजे है. मैदानी इलाके में खाद की कोई दिक्कत नहीं होगी., खाद का पूरा भंडारण है. किस कंपनी को कितना खाद आना है यह केंद्र सरकार तय करती है.

11:25 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ललित चंद्राकर ने कामधेनू विश्वविद्यालय लाइवलीहुड सेंटर में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाया

ललित चंद्राकर ने प्रश्न लगाया कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अंजोरा (दुर्ग) के दाऊ वासुदेव का कार्यकाल 2024 से 25-06-2026 तक था. 16 जुलाई, 2026 चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय आजीविका केंद्र के लिए कुल कितने उपकरण खरीदे गए, और किस माध्यम से खरीदे गए? (निविदा/जीईएम)? क्या खरीद समिति में डेयरी तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य थे या नहीं?

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक की मांग पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि गड़बड़ी की जांच करेंगे. बहाली की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की गई है. सरकार इस विषय की जांच करवाएगी.

11:22 AM, 16 Jul 2026 (IST)

मत्स्य पालन को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हम नई मत्स्य पॉलिसी लाएंगे.

मछली पालन में तालाबों के पट्टा आवंटन पर बहस के बाद मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हम नई मत्स्य पॉलिसी लाएंगे.

11:15 AM, 16 Jul 2026 (IST)

मछली पालन की नई नीति में संशोधन किया जाए- चरण दास महंत

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन क्षेत्रों में स्थित तालाबों का अधिकार किसी अन्य विभाग को नहीं जा सकते. उन तालाबों में मछली पालन का अधिकार वहां रहने वालों को है. नई मछली पालन नीति में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि वन क्षेत्रों को छोड़कर समस्त जल क्षेत्रों में लागू होगा. जिसके कारण आदिवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

11:07 AM, 16 Jul 2026 (IST)

मछली पालन के लिए पट्टा आबंटन में गड़बड़ी पर जांच समिति बनाने और खुद भी समिति में शामिल करने की मांग विधायक ने की

मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब दिया कि तालाबों के लिए पट्टा वितरण का काम विभाग से किया जाता है. मंत्री ने कहा कि आप गुंडरदेही के हो और जांजगीर चांपा में जांच करने आएंगे. इस पर विधायक ने कहा कि वे मछुआ समिति के अध्यक्ष है.

11:04 AM, 16 Jul 2026 (IST)

मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में पहला सवाल मछली पालन के लिए पट्टा आबंटन पर प्रश्न

विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रश्न किया है. मंत्री रामविचार नेताम जवाब दे रहे हैं. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने पट्टा आवंटन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया.

Last Updated : July 16, 2026 at 12:07 PM IST

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