छत्तीसगढ़ बजट 2026 Live Updates: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू, कुछ देर में आएगा प्रदेश का बजट
February 24, 2026
February 24, 2026
रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदेश का वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. इसके बाद दोपहर साढ़े 12 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन विधानसभा में पेश करेंगे.
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही कुछ देर में शुरू होने वाली है. प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे.
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने सीएम विष्णुदेव रवाना हो गए हैं. कुछ ही देर में नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचेंगे.
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर आज पेश होने वाले बजट पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा-" आज हमारी सरकार का तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है. यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को हमने प्राथमिकता दी है. हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे ‘सुशासन से समृद्धि’ के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा. निस्संदेह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत होने वाला आज का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. हमारी सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है. आज के बजट से हमारे संकल्प को और बल मिलेगा. हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता व समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा.
नया रायुपर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन साल 2025 में हुआ. 14 से 17 दिसंबर को शीतकालीन सत्र नए विधानसभा भवन में हुआ. अब विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी नए विधानसभा भवन में पहली बार बजट पेश करेंगे. ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी. उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ के 25 गौरवशाली वर्ष में एक नया अध्याय जुड़ रहा है.