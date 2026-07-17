छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन LIVE: साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सदन में बोल रहे चरणदास महंत,- "भारतमाला परियोजना में 5000 करोड़ से ज्यादा की लूट"

राशनकार्डधारियों को केवाईसी नहीं कराने के कारण राशन नहीं मिलने का सवाल

राशन वितरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में 15.73 लाख अंत्योदय राशनकार्ड, 58.34 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 29,408 निराश्रित राशनकार्ड, 17,792 निःशक्तजन राशनकार्ड और 8.46-लाख सामान्य राशनकार्ड जारी है.

इनमें से केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 57.25 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड तथा राज्य योजना के अंतर्गत 25.76 लाख राशनकार्ड प्रचलित है. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आवंटन तथा स्कूल शिक्षा विभाग की मध्यान्ह भोजन योजना एवं महिला बाल विकास विभाग की पूरक पोषण आहार योजना में चावल प्रदाय किया जा रहा है. शेष राज हंसराज के सवाल का उत्तर देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने उत्तर में कहा.

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुकने का दावा केंद्र सरकार करती है, इसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोग है. मंत्री दयालदास बघेल इसका जवाब नहीं दे पाए.