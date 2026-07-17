छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन LIVE: साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सदन में बोल रहे चरणदास महंत,- "भारतमाला परियोजना में 5000 करोड़ से ज्यादा की लूट"

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन LIVE: साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सदन में बोल रहे चरणदास महंत,- "भारतमाला परियोजना में 5000 करोड़ से ज्यादा की लूट"
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : July 17, 2026 at 1:28 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है. प्रश्नकाल चल रहा है. आज खाद्य आपूर्ति और महिला विकास विभाग से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं.
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भारतमाला परियोजना में 5000 करोड़ से ज्यादा की लूट- चरणदास महंत
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भारतमाला परियोजना में 5000 करोड़ से ज्यादा की लूट की गई.
किसानों को खून के आंसू रुला रही सरकार- चरणदास महंत
चरणदास महंत ने सीएम साय पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप की सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है.
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 2 लाख 21 हजार किसान अपना धान नहीं बेच पाए.
पूंजीपतियों को लाभ देने छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही- चरणदास महंत
चरणदास महंत ने आगे कहा- पूंजीपतियों को लाभ देने का काम किया जा रहा है. 17 लाख 64 हजार युवायों का भत्ता बंद कर दिया.
पेसा कानून की क्या हालत है. इस कानून का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है.
आप के जमने में भूमाफिया बढ़ गए है.
हमारी पुश्तैनी जमीन आप छीन रहे हैं. जंगल में जिस तरह की लूट मची है, उसमें आदिवासी समाज का क्या होगा.
अबूझमाड़ में जंगल की कटाई हो रही है, इसे कौन देख रहा है.
बलौदाबाजार हिंसा की जांच अब तक नहीं हुई- महंत
बलौदा बाजार की घटना का क्या हुआ होगा उसकी आज तक जांच नहीं हो पाई. आप क्या कर पाए.आज तक जांच नहीं हो पाई.
चरण दास महंत ने कहा की यह अहंकार में डूबी हुई सरकार है. कांग्रेस विधायक के इलाके में चल रहे काम को तत्काल रोक दिया गया. यह किस तरह का लोकतंत्र है.
2047 में कैसा होगा छत्तीशगढ़ ,उसका स्वरूप क्या होगा, इसका कोई प्लान नहीं है.
किसान को तीसरे स्थान पर लाकर रख दिया.
चरणदास महंत का सदन में सरकार पर आरोप
चरणदास महंत ने कहा कि आप अपनी जड़ काटकर दूसरे के घर बना रहे है.
दिल्ली के कहने पर छत्तीसगढ़ के फेफड़े को चीरना यह किसी का हक नहीं है.
भगवान राम के पग चिन्हों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं
हम हाथी और इंसान की लड़ाई में मर रहे है.
जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कटाई हो रही है, उसमें सरकार को विवेकहीन कहू या फिर आपको मुख्यमंत्री कहूं. जिस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है. वह नुकसान राज्य का हो रहा है.
साय मंत्रिमंडल के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश
चरणदास महंत ने कहा- आचार्य कृपलानी ने जवाहर लाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था.
जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार का इस तरह से समीक्षा होते रहना भी जरूरी है.
सदन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान
भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार गारंटी के रथ पर सवार होकर बैठी है.
भारतीय जनता पार्टी को चलते हुए 135 सप्ताह हुए हैं.
भाजपा का 136वां सप्ताह का कार्यकाल है
इसीलिए कांग्रेस ने 136 बिंदुओं का प्रस्ताव पेश किया है
कांग्रेस हर हफ्ते के अनुसार सरकार के निंदा को लेकर आई है. हर हफ्ते सरकार में कुछ न कुछ हुए हैं.
छत्तीशगढ़ की जनता के साथ हर हफ्ते एक पाप, एक धोखा हुआ है
साय मंत्रिमंडल के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. 136 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. 14 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष ने 17 जुलाई को इस पर चर्चा करने के लिए आदेश दिया था.
प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त
मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हो गई है.
अब पत्रों को पटल पर रखा जा रहा है. मंत्री ओपी चौधरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, रिपोर्ट संख्या 07, वर्ष 2026 (स्थानीय निकाय) को 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सदन में रख रहे हैं.
महतारी वंदन योजना के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जो महिलाएं महतारी वंदन योजना से वंचित है, उसके लिए सरकार क्या करेगी
मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए जल्द पोर्टल खोला जाएगा और उन महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा जो छूट गई है. हालांकि मंत्री ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई.
सामूहिक विवाह में नकली मंगलसूत्र देने का मुद्दा
मंत्री राजवाड़े का जवाब- 50 हजार रुपये एक जोड़े के विवाह में लगते हैं, जिसमें 8 हजार श्रृंगार और अन्य खर्च में जोड़ा जाता है. 35 हजार वधु के खाते में डाले जाते हैं. जो ₹8000 बचते हैं वह टेंट कुर्सी और खान-पान पर खर्च किया जाता है.
विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि सामूहिक शादी में नकली मंगलसूत्र देने के मामले में किसकी जवाबदारी होगी.
मंत्री राजवाड़े ने कहा कि बालोद जिले से नकली मंगलसूत्र का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है.
महतारी वंदन योजना में नया नाम जोड़ने पोर्टल खोलने की मांग, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस का वॉकआउट
महतारी वंदन जब से शुरू हुआ है तब से यह पोर्टल बंद है और जो नए लोग हैं उनका नाम कब जोड़ा जाएगा-उमेश पटेल
पोर्टल कब खुलेगा इसकी चिंता कांग्रेस के लोग ना करें- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
मंत्री के जवाब के बाद सदन में विपक्ष की नारेबाजी. महिलाओं के साथ अन्याय करना बंद करों के नारे लगा रहे विपक्ष के विधायक
कांग्रेस पार्टी ने किया सदन का बहिष्कार
महतारी वंदन योजना में ईकेवाईसी नहीं होने पर भुगतान रोकने का मुद्दा
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि 1 लाख 55 हजार 655 लोगों को महतारी वंदन का लाभ नहीं मिल रहा है. कुल 55 हजार नाम काटे गए है. आप 1 लाख 55 हजार 655 लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है.
लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जिनको पैसा नहीं मिल रहा है उसमें कुछ मृत है. कुछ का kYC नहीं हुई है. इस कारण पैसा नहीं दिया जा रहा है.
विधायक का सवाल- 1 लाख लोगों को जिनको पैसा नहीं मिल रहा है वे कौन लोग है.
महतारी वंदन में EKYC करवाने की अंतिम तारीख 30 जुलाई की गई- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि पहली किस्त के बाद, जो अपात्र मिले उनका भुगतान रोका गया.
केशकाल विधानसभा में नए खरीदी केंद्र के संबंध में नीलकंठ टेकाम का सवाल
विधायक नीलकंठ ठेकाम में पूछा कि 12 नए धान खरीदी के प्रस्ताव के बारे में बताए.. मंत्री ने जवाब दिया कि ग्राम पंचायत बड़बतर, बालिंगा, नारंगपुरी, सालेहभाट, बनियागांव, सिक्कागांव, चिंगनार, चिचाड़ी, कालागांव, बड़ा गांव, भानपुरी में कलेक्टर ने प्रस्ताव कर भेजा है. फुंडेर को अपात्र माना गया है.
विधायक ने कहा कि सभी खरीदी केंद्र ऐसे है जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा. विधायक ने कहा कि इसमें ज्यादातर ऐसे गांव है जो हाल ही में नक्सलमुक्त हुए है.
विधायक सुशांत शुक्ला का सवाल - राशन दुकान में बचत स्टॉक के सत्यापन से जुड़ा सवाल
विधायक ने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानों में बचत कार्डों का सत्यापन कब किया गया था? उन्होंने ब्लॉक-वार राशन दुकानों के नाम सहित जानकारी मांगी. (ख) सत्यापन के बाद, किन राशन वस्तुओं की कमी पाई गई और कितनी मात्रा में? विधायक ने पूछा कि राशन दुकानों में पाई गई कमी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
राशनकार्डधारियों को केवाईसी नहीं कराने के कारण राशन नहीं मिलने का सवाल
राशन वितरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में 15.73 लाख अंत्योदय राशनकार्ड, 58.34 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 29,408 निराश्रित राशनकार्ड, 17,792 निःशक्तजन राशनकार्ड और 8.46-लाख सामान्य राशनकार्ड जारी है.
इनमें से केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 57.25 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड तथा राज्य योजना के अंतर्गत 25.76 लाख राशनकार्ड प्रचलित है. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आवंटन तथा स्कूल शिक्षा विभाग की मध्यान्ह भोजन योजना एवं महिला बाल विकास विभाग की पूरक पोषण आहार योजना में चावल प्रदाय किया जा रहा है. शेष राज हंसराज के सवाल का उत्तर देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने उत्तर में कहा.
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुकने का दावा केंद्र सरकार करती है, इसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोग है. मंत्री दयालदास बघेल इसका जवाब नहीं दे पाए.