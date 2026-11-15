यूपी मेंं छठ पूजा की धूम; घाटों पर उमड़ा सैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया पहला अर्घ्य
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 7:23 PM IST
आज देश भर में छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है. खासकर यूपी और बिहार में छठ पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है. रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लाखों लोग गंगा समेत अन्य नदियों के तटों पर उमड़ पड़े. वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ समेत सभी जिलों में व्रती महिलाएं नदियों के किनारे अर्घ्य देने के लिए जुटीं हैं. कल यानी कि सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होगा.
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हमीरपुर: छठी मैया से मांगी सुख-समृद्धि की कामना
लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ रविवार को हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. तपोभूमि परिसर स्थित गायत्री गंगा घाट पर बिहार और पूर्वांचल के परिवारों की व्रती महिलाओं समेत हजारों श्रद्धालु पहुंचे. महिलाओं ने जल में खड़े होकर विधि-विधान से भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना की और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान छठी मैया के मंगल गीतों से घाट का वातावरण भक्तिमय बना रहा. व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और बच्चों की दीर्घायु की कामना की. भरुआ सुमेरपुर में छठ महापर्व मनाने की परंपरा करीब तीन दशक पुरानी है.कस्बे में बिहार और पूर्वांचल के बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं.इन परिवारों ने वर्ष 1997 में सामूहिक रूप से छठ पूजा की शुरुआत की थी. इसके लिए तपोभूमि परिसर में गायत्री गंगा घाट बनाया गया, जहां हर साल श्रद्धालु एकत्र होकर पूजा-अर्चना करते हैं. समय के साथ आयोजन का विस्तार हुआ और अब स्थानीय परिवारों की भागीदारी भी बढ़ रही है. इस तरह बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक परंपरा बुंदेलखंड की धरती पर भी अपनी पहचान बनाए हुए है.
प्रतापगढ़: मां बेल्हा देवी धाम में डाला छठ पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब
लोक आस्था के महापर्व डाला छठ के पावन अवसर पर जनपद के प्रमुख शक्तिपीठ मां बेल्हा देवी धाम स्थित सई नदी के तट पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा. शाम ढलते ही घाटों पर छठ मैया के पारंपरिक लोकगीतों की गूंज और दीपों की जगमगाहट से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा, व्रती महिलाओं ने कमर भर पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना की.
बनारस में व्रती महिलाओं से पटे घाट
वाराणसी: धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में रविवार को लोक आस्था के महापर्व छठ पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला. शहर के अस्सी घाट, रविदास घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट सहित गंगा के 84 घाटों पर लाखों की संख्या में व्रती महिलाएं, पुरुष और बच्चे अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करने पहुंचे. गंगा के तट से लेकर विभिन्न तालाबों, कुंडों और सरोवरों तक छठी मैया के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. गंगा घाटों के अलावा सूर्य सरोवर, नमो घाट सहित अन्य प्रमुख कुंडों, पोखरों और सरोवरों पर भी व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना की. शाम के समय घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही. व्रती महिलाओं ने गंगा में स्नान कर जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया. इसके बाद घाटों पर बनाई गई वेदियों के चारों ओर बैठकर छठी मैया की विधिवत पूजा-अर्चना की और मंगल गीत गाए.