यूपी मेंं छठ पूजा की धूम; घाटों पर उमड़ा सैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया पहला अर्घ्य

हमीरपुर: छठी मैया से मांगी सुख-समृद्धि की कामना

लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ रविवार को हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. तपोभूमि परिसर स्थित गायत्री गंगा घाट पर बिहार और पूर्वांचल के परिवारों की व्रती महिलाओं समेत हजारों श्रद्धालु पहुंचे. महिलाओं ने जल में खड़े होकर विधि-विधान से भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना की और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान छठी मैया के मंगल गीतों से घाट का वातावरण भक्तिमय बना रहा. व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और बच्चों की दीर्घायु की कामना की. भरुआ सुमेरपुर में छठ महापर्व मनाने की परंपरा करीब तीन दशक पुरानी है.कस्बे में बिहार और पूर्वांचल के बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं.इन परिवारों ने वर्ष 1997 में सामूहिक रूप से छठ पूजा की शुरुआत की थी. इसके लिए तपोभूमि परिसर में गायत्री गंगा घाट बनाया गया, जहां हर साल श्रद्धालु एकत्र होकर पूजा-अर्चना करते हैं. समय के साथ आयोजन का विस्तार हुआ और अब स्थानीय परिवारों की भागीदारी भी बढ़ रही है. इस तरह बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक परंपरा बुंदेलखंड की धरती पर भी अपनी पहचान बनाए हुए है.