यूपी में उगते सूर्य की आराधना कर व्रती महिलाओं ने पूरा किया छठ पूजन, नदियों के किनारे उमड़े लाखों श्रद्धालु

कानपुर में श्रद्धा और खुशी के साथ पूरा हुआ छठ पर्व, 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म

चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व का सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया. सुबह चार बजे से ही शहर के 25 से ज्यादा घाटों और तालाबों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. छठ के पारंपरिक गीतों और आतिशबाजी के बीच व्रत रखने वाली महिलाओं ने पानी में खड़े होकर सूरज निकलने का इंतजार किया और पहली किरण दिखते ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया. इसके साथ ही उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत पूरा हो गया.

पूजा की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हुई थी. 14 नवंबर को खरना के बाद 36 घंटे का बिना पानी वाला निर्जला व्रत शुरू हुआ. रविवार शाम को डूबते सूरज को पहला अर्घ्य देने के बाद सोमवार सुबह उगते सूरज को दूसरा अर्घ्य देकर यह चार दिन का त्योहार पूरा हुआ. पूजा के लिए शास्त्रीनगर, कमला नगर, जेपी पार्क जैसे अस्थायी तालाबों के साथ-साथ अटल घाट, सरसैया घाट, मैस्कर घाट, अरमापुर नहर घाट, आवास विकास नहर घाट और गंगा के दूसरे बड़े घाटों पर खास इंतजाम किए गए थे.

इस पर्व पर पूजा करने पहुंचीं गाजीपुर की रहने वाली और पांचवें साल यह कठिन व्रत रखने वाली स्नेहा सिंह ने बताया कि लगातार 36 घंटे बिना पानी पीए व्रत रहने के पीछे सब छठी मईया की कृपा है. बताया कि उन्होंने छठी मैया से गुप्त मन्नत मांगी है जो अगले साल पता चलेगी.