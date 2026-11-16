यूपी में उगते सूर्य की आराधना कर व्रती महिलाओं ने पूरा किया छठ पूजन, नदियों के किनारे उमड़े लाखों श्रद्धालु
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 9:57 AM IST
यूपी में 4 दिनों तक चले छठ पूजा का सोमवार को समापन हो गया. अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर समेत सभी जिलों में उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ व्रती महिलाओं ने व्रत समाप्त किया. इस दौरान गंगा-यमुना समेत अन्य नदियों-तालाबों के किनारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े.
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कानपुर में श्रद्धा और खुशी के साथ पूरा हुआ छठ पर्व, 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म
चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व का सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया. सुबह चार बजे से ही शहर के 25 से ज्यादा घाटों और तालाबों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. छठ के पारंपरिक गीतों और आतिशबाजी के बीच व्रत रखने वाली महिलाओं ने पानी में खड़े होकर सूरज निकलने का इंतजार किया और पहली किरण दिखते ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया. इसके साथ ही उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत पूरा हो गया.
पूजा की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हुई थी. 14 नवंबर को खरना के बाद 36 घंटे का बिना पानी वाला निर्जला व्रत शुरू हुआ. रविवार शाम को डूबते सूरज को पहला अर्घ्य देने के बाद सोमवार सुबह उगते सूरज को दूसरा अर्घ्य देकर यह चार दिन का त्योहार पूरा हुआ. पूजा के लिए शास्त्रीनगर, कमला नगर, जेपी पार्क जैसे अस्थायी तालाबों के साथ-साथ अटल घाट, सरसैया घाट, मैस्कर घाट, अरमापुर नहर घाट, आवास विकास नहर घाट और गंगा के दूसरे बड़े घाटों पर खास इंतजाम किए गए थे.
इस पर्व पर पूजा करने पहुंचीं गाजीपुर की रहने वाली और पांचवें साल यह कठिन व्रत रखने वाली स्नेहा सिंह ने बताया कि लगातार 36 घंटे बिना पानी पीए व्रत रहने के पीछे सब छठी मईया की कृपा है. बताया कि उन्होंने छठी मैया से गुप्त मन्नत मांगी है जो अगले साल पता चलेगी.
रायबरेली : अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने पूर्ण की छठ पूजा
सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ पूजा सूर्य देव को अर्घ्य के साथ समाप्त हुआ. नगर क्षेत्र के राजघाट पर आज सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी. सई नदी के किनारे पानी में खड़ा होकर व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया.
इस मौके पर समाजवादी पार्टी की नेता पूनम सिंह ने राजघाट पर पहुंचकर व्रती महिलाओं से सिंदूर दान लिया. इसके बाद उन्होंने फल वितरण किया. पूनम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि छठ पर्व की महिमा आज बिहार व पूर्वांचल से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है. छठ मैया अपने सभी भक्तों का कल्याण करें, यही उनकी कामना है. राजघाट की व्यवस्थाओं पर उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार व्यवस्था कुछ ठीक नही थी. घाट के किनारे मिट्टी दलदली थी, जिसके कारण लोगों को असुविधा हुई. उन्होंने नगर पालिका और प्रशासन से घाट को पक्का करवाने की मांग भी की.
गोरखपुर में रवि किशन ने दीं छठ पूजा की शुभकामनाएं
सांसद रवि किशन ने छठ महापर्व का व्रत रखने वाली माताओं-बहनों सहित समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भगवान सूर्यदेव एवं छठी मैया से सभी व्रतियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने की कामना की.
गोरखपुर: उगते सूर्य कों अर्घ्य देकर व्रतियों ने पूर्ण किया छठ व्रत
लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा की अनुपम झलक देखने को मिली. गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद एवं प्रख्यात अभिनेता रवि किशन शुक्ला छठ महापर्व की धार्मिक परंपराओं में पूरी श्रद्धा के साथ सहभागी बने. इस दौरान उन्होंने स्वयं सिर पर छठ पूजा की सामग्री से सजा पूजन का दउरा उठाया. उनका यह सहज और श्रद्धापूर्ण अंदाज भारतीय संस्कृति एवं लोकपरंपराओं के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता नजर आया.
अयोध्या:परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के साथ समापन
रामनगरी में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया. चार दिवसीय इस महापर्व के अंतिम दिन सरयू के विभिन्न घाटों पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा दिखा. सोमवार की सुबह व्रती महिलाओं ने सरयू की जलधारा में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. पिछले 36 घंटे से निर्जला व्रत रख रहीं महिलाओं ने पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की आराधना कर महापर्व को संपन्न किया. घाटों पर गाजे-बाजे के साथ पहुंचीं व्रती महिलाओं और उनके परिजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.
रामनगरी अयोध्या में भी इसकी प्राचीन परंपरा रही है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह के बाद अयोध्या आगमन पर माता सीता ने यहां छठ व्रत किया था. इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी अयोध्या की सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ छठ महापर्व मनाती हैं. सरयू के घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ इस परंपरा की जीवंत तस्वीर पेश करती है.