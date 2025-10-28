छठ पूजा 2025; गीतों से गूंजे घाट, रिमझिम बारिश के बीच महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य, प्रदेशभर में उल्लास

वाराणसी के 84 घाटों पर छठ महापर्व का उल्लास देखते ही बना. व्रती महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर महापर्व की रस्में पूरी कीं और भगवान सूर्य से परिवार की कुशलता और समृद्धि की कामना की. काशी के अस्सी घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, सिंधिया घाट, केदारघाटी समेत तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. श्रद्धालु सीताराम ने बताया कि हम पिछले 20 वर्षों से छठ पर्व मना रहे हैं. पहले हम बिहार में थे और अब बनारस में हैं. धर्मनगरी और मां गंगा के तट पर पर्व मनाना सौभाग्य की बात है.
श्रद्धालु दिव्यांशी गौतम ने बताया कि छठ महापर्व में बीते 16 साल से कर रही हूं. छठ पर्व की सबसे खास बात है कि जब भी आप छठ पर्व शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मायके से पहली बार छठ को किया जाता है. इसके बाद आप कहीं भी छठ पूजा कर सकते हैं. हम बिहार से हैं तो पूरे रीति रिवाज से महापर्व मनाते हैं.