छठ पूजा 2025; गीतों से गूंजे घाट, रिमझिम बारिश के बीच महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य, प्रदेशभर में उल्लास

कानपुर में छठ का उल्लास; महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी परिवार की समृद्धि

कानपुर : चार दिनों के छठ पर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य देकर सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा-अर्चना का पारंपरिक विधान है. आखिरी दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे तक चलने वाले निर्जला व्रत का पारण होता है. इस दिन महिलाएं पवित्र नदियों और तालाबों के घाटों पर पारंपरिक गीत गाकर व्रत का पारण करती हैं. इसी क्रम में मंगलवार सुबह से ही कानपुर का पूरा माहौल भक्ति मय रहा. महिलाओं ने मिट्टी के दीये जला कर फल, सब्जियों और ठेकुआ के प्रसाद से पूजा अर्चना की. अर्मापुर, गंगा बैराज, परेड घाट, आवास विकास हंसपुरम स्थित घाट, भैरव घाट, गुठली बाबा घाट, जाजमऊ जैसे कई घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं.







छठी मैया पूरी करती हैं हर मनोकामना : आवास विकास हंसपुरम स्थित घाट पर मौजूद महिला श्रद्धालु दिव्यांशी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ छठ पूजा करने पहुंची हैं. छठी मैया की पूजा-अर्चना करके काफी अच्छा लग रहा है. आरती शर्मा ने बताया कि छठ पूजा की सबसे बड़ी और विशेष आस्था यह है कि जो भी सच्चे मां और आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना करता है मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इसमें 36 घंटे के निर्जला व्रत का विधान है.





विधानसभा अध्यक्ष भी यहां करते हैं पूजा-अर्चना : छठ कमेटी के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि 2014 में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस घाट का निर्माण कराया था. यह घाट शहर के कई प्रमुख घाटों में शुमार है. इस बार घाट को अलग स्वरूप दिया गया है. नहर के दोनों तरफ टाइल्स लगाने के साथ ही आकर्षक लाइटें और झूमर लगाई गई हैं. यहां पर जवाबी कीर्तन का भी आयोजन किया गया है. इसमें मशहूर कलाकार राखी आजाद अपनी प्रस्तुतियां देंगी.