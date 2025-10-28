ETV Bharat / state

छठ पूजा 2025; गीतों से गूंजे घाट, रिमझिम बारिश के बीच महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य, प्रदेशभर में उल्लास

छठ पूजा 2025.
छठ पूजा 2025. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 7:30 AM IST

Updated : October 28, 2025 at 7:43 AM IST

छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के प्रमुख त्यौहारों में एक है. यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है. पौराणिक कथा के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी. द्रौपदी ने भी सूर्य देव की उपासना की थी. मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने आरती उतारी और छठी मैया के गीत गाकर सुख समृद्धि की कामना की. मंगलवार सुबह से प्रदेश के विभिन्न घाटों और वेदी स्थलों पर बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक गीत... कांच ही बांस के बंहगिया" और "उठो है सूरज देव" गाकर पूजा-अर्चना कर रही हैं.

7:43 AM, 28 Oct 2025 (IST)

काशी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, भगवान सूर्य को अर्ध्य देकर व्रती महिलाओं ने मांगी मनोकामना

वाराणसी के 84 घाटों पर छठ महापर्व का उल्लास देखते ही बना. व्रती महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर महापर्व की रस्में पूरी कीं और भगवान सूर्य से परिवार की कुशलता और समृद्धि की कामना की. काशी के अस्सी घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, सिंधिया घाट, केदारघाटी समेत तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. श्रद्धालु सीताराम ने बताया कि हम पिछले 20 वर्षों से छठ पर्व मना रहे हैं. पहले हम बिहार में थे और अब बनारस में हैं. धर्मनगरी और मां गंगा के तट पर पर्व मनाना सौभाग्य की बात है.

श्रद्धालु दिव्यांशी गौतम ने बताया कि छठ महापर्व में बीते 16 साल से कर रही हूं. छठ पर्व की सबसे खास बात है कि जब भी आप छठ पर्व शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मायके से पहली बार छठ को किया जाता है. इसके बाद आप कहीं भी छठ पूजा कर सकते हैं. हम बिहार से हैं तो पूरे रीति रिवाज से महापर्व मनाते हैं.

7:09 AM, 28 Oct 2025 (IST)

कानपुर में छठ का उल्लास; महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी परिवार की समृद्धि

कानपुर : चार दिनों के छठ पर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य देकर सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा-अर्चना का पारंपरिक विधान है. आखिरी दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे तक चलने वाले निर्जला व्रत का पारण होता है. इस दिन महिलाएं पवित्र नदियों और तालाबों के घाटों पर पारंपरिक गीत गाकर व्रत का पारण करती हैं. इसी क्रम में मंगलवार सुबह से ही कानपुर का पूरा माहौल भक्ति मय रहा. महिलाओं ने मिट्टी के दीये जला कर फल, सब्जियों और ठेकुआ के प्रसाद से पूजा अर्चना की. अर्मापुर, गंगा बैराज, परेड घाट, आवास विकास हंसपुरम स्थित घाट, भैरव घाट, गुठली बाबा घाट, जाजमऊ जैसे कई घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं.



छठी मैया पूरी करती हैं हर मनोकामना : आवास विकास हंसपुरम स्थित घाट पर मौजूद महिला श्रद्धालु दिव्यांशी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ छठ पूजा करने पहुंची हैं. छठी मैया की पूजा-अर्चना करके काफी अच्छा लग रहा है. आरती शर्मा ने बताया कि छठ पूजा की सबसे बड़ी और विशेष आस्था यह है कि जो भी सच्चे मां और आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना करता है मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इसमें 36 घंटे के निर्जला व्रत का विधान है.



विधानसभा अध्यक्ष भी यहां करते हैं पूजा-अर्चना : छठ कमेटी के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि 2014 में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस घाट का निर्माण कराया था. यह घाट शहर के कई प्रमुख घाटों में शुमार है. इस बार घाट को अलग स्वरूप दिया गया है. नहर के दोनों तरफ टाइल्स लगाने के साथ ही आकर्षक लाइटें और झूमर लगाई गई हैं. यहां पर जवाबी कीर्तन का भी आयोजन किया गया है. इसमें मशहूर कलाकार राखी आजाद अपनी प्रस्तुतियां देंगी.

Last Updated : October 28, 2025 at 7:43 AM IST

CHHATH PUJA
CHHATH PUJA RITUALS
CHHATH PUJA IN KANPUR
CHHATH PUJA IN UP
CHHATH PUJA 2025

